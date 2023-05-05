Дитину з ДЦП не пустили в дитячий розважальний центр через візочок: скандал на Закарпатті

Адміністрація закладу посилалася на правила

В Ужгороді дівчинку на інвалідному візку не захотіли впускати у дитячий розважальний центр. Туди її запросив однокласник, у якого був день народження.

Про це повідомляє "Суспільне". Так, опікунка дівчинки Тетяна Мачабелі розповіла, що дівчинку однокласник запросив на день народження та збирався відзначити свято у колі друзів у дитячому розважальному центрі.

"Яка вона була щаслива! Але, на жаль, заклад в якому проводили свято відмовив дівчинці знаходитись там у колісному візочку. Дали посилання на правила", — розповідає Тетяна. У правилах закладу йдеться, що туди не можна з колясками, велосипедами та самокатами, а також одягати речі з металеми чи іншими твердими деталями.

"Адміністраторам повідомили про стан дитини та що на ігрові майданчики вона не буде заїжджати, колеса візочка були чисті, якби ні — ми б їх вимили, бо не хочемо нікому завдати клопоту щодо чистоти. Цей вчинок є чистою дискримінацією дітей з інвалідністю і ганьбою для власника закладу. Дане підприємство турбується про чистоту зовнішню, проте оскверняє душевну та духовну чистоту. У мене дисонанс "Дитячий клуб" не приймає дітей з інвалідністю на колісних візочках", — обурюється жінка.

В закладі відреагували на ситуацію та вибачилися за інцидент. Зокрема, в коментарях під дописом Тетяни пояснили, що непорозуміння виникло з вини адміністраторів:

"Прикра ситуація з інвалідним візочком відбулася з вини адміністраторів, які спиралися на загальні правила закладу і не мали досвіду для вирішення даної ситуації", — йдеться в тексті.

Пізніше в особистій розмові з мамою дівчинки у той же день адміністрація закладу вибачилася, а також проінформувала весь персонал закладу максимально сприяти даним діткам у відвідуванні нашого закладу, зазначили у коментарі. Натомість сама Тетяна каже, персонал закладу у неї вибачення не просив.

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