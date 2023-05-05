Ребенка с ДЦП не пустили в детский развлекательный центр из-за коляски: скандал в Закарпатье

Администрация заведения ссылалась на правила

В Ужгороде девочку на инвалидной коляске не захотели впускать в детский развлекательный центр. Туда ее пригласил одноклассник, у которого был день рождения.

Об этом сообщает "Суспільне". Так, попечительница девочки Татьяна Мачабели рассказала, что девочку одноклассник пригласил на день рождения и собирался отметить праздник в кругу друзей в детском развлекательном центре.

"Как она была счастлива! Но, к сожалению, заведение в котором проводили праздник, отказало девочке находиться там в колесной коляске. Дали ссылку на правила", — рассказывает Татьяна. В правилах заведения говорится, что туда нельзя с колясками, велосипедами и самокатами, а также одевать вещи с металлами или другими жесткими деталями.

"Администраторам сообщили о состоянии ребенка и что на игровые площадки он не будет заезжать, колеса коляски были чистые, если бы нет — мы бы их вымыли, потому что не хотим никому доставить хлопот по чистоте. Этот поступок является чистой дискриминацией детей с инвалидностью и позором для владельца заведения. Данное предприятие беспокоится о чистоте внешней, однако оскверняет душевную и духовную чистоту. У меня диссонанс "Детский клуб" не принимает детей с инвалидностью на колесных колясках", — возмущается женщина.

В заведении отреагировали на ситуацию и извинились за инцидент. В частности, в комментариях под сообщением Татьяны объяснили, что недоразумение возникло по вине администраторов:

"Досадная ситуация с инвалидной коляской произошла по вине администраторов, которые опирались на общие правила заведения и не имели опыта для решения данной ситуации ", — говорится в тексте.

Позже в личном разговоре с мамой девочки в тот же день администрация заведения принесла извинения, а также проинформировала весь персонал заведения максимально способствовать данным деткам в посещении нашего заведения, отметили в комментарии. Сама же Татьяна говорит, персонал заведения у нее прощения не просил.

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