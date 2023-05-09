Лепс на всю улицу: герои громкого скандала во Львове получили повестки

Теперь любители русской попсы встретятся с военкомом

Мажоры из Львова, водитель и пассажиры автомобиля Range Rover, из которого на всю улицу звучали песни путиниста Григория Лепса, получили повестки от военных.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

Журналист Роман Гурский попытался сделать замечание парням, спросив: "Ребята, вам нормально слушать москальскую музыку сейчас?". После слова "москальскую" молодые люди возмутились, а ближайший из них попытался выбить из рук журналиста камеру, а из машины прозвучал мат.

Журналист обратился в полицию и вскоре мажоров остановили патрульные на улице Кульпарковской. Полицейские установили данные водителя, им оказался 26-летний житель Донецкой области.

При этом наиболее агрессивно вел себя 20-летний житель города Одессы. Его доставили в районное управление полиции, где парень получил от участкового протокол за хулиганские действия.

"Их проверили на причастность к врагу. После завершения всех действий стражами правопорядка, водитель и пассажир и их друзья получили повестки от военных", — отметили в полиции.

Отметим, григорий лепс не только активно помогает оккупантам, но и часто ездит на фронт. К примеру, в конце марта 2023 года он посетил оккупированный Донецк и местный госпиталь, где лечатся российские захватчики.

Как сообщал "Телеграф", вскоре в сети появилось видео с извинениями одного из участников инцидента. Он сказал, что поступил неподобающим образом, ведь он живет в Украине и не должен слушать творчество артиста, который не словом, а делом поддерживает армию россиян.