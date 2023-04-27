"Парочка мажоров на Мерседесе" устроила стриптиз на парковке: заняли место для людей с инвалидностью (видео)

Еще и включили музыку на всю улицу

Богатая молодежь в Украине часто неприятно удивляет своим поведением, которое контрастирует с военным положением. Так, в прошлом году одного из таких заставили извиняться за оскорбительные слова в сторону ВСУ.

Теперь же в Киеве парочка устроила стриптиз на парковке для людей с инвалидностью, сообщает ресурс "Всевидящее око". Развлечения зафиксировали на камеру очевидцы. Как говорится в сообщении:

"В Киеве парочка мажоров устроила стриптиз и клубничку прямо в своем "Мерседесе", который кстати запарковали на места для инвалидов". На видео девушка медленно раздевается, стоя перед открытой дверью элитного внедорожника. Снимает бюстгальтер и влезает внутрь салона. События разворачиваются на глазах у прохожих, один из которых спокойно наблюдает за происходящим.

Все происходило под русскоязычную песню украинской певицы Светланы Лободы "Стерва". Сама певица после годов деятельности в россии и развлечения россиян сейчас рвется в Украину и помогает украинцам.

Напомним, что за месяц до полномасштабного вторжения в сети наделал шум стриптиз-клуб, обустроенный в бомбоубежище. Руководство заведения убеждало, что в случае бедствия помещение будет выполнять свою первоочередную функцию.