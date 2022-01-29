"Путин, скорей напади!": стрип-клуб в бомбоубежище развеселил киевлян

Клуб обустроили в подвале, где должно быть укрытие для населения

На одной из улиц столицы, в здании, где должно находиться бомбоубежище, случайно обнаружили стрип-клуб.

Как сообщают "Вікна", заведение работает в одном из подвалов на улице Большой Васильковской, 58 в Киеве.

Карта с пометкой, где было обнаружено заведение

Следует отметить, что, согласно имеющейся информации, в будние дни вход в стриптиз-бар стоит четыреста гривен, однако, охрана заведения во время разговора с представителями СМИ отметила, что назначение указанного помещения им известно, поэтому в случае экстренной ситуации они всегда готовы впустить людей в бомбоубежище.

Стрип-клуб в Киеве

В столице бомбоубежище переоборудовали под стрип-клуб

Пользователи, узнав о ситуации, активно делятся информацией о "стрип-бомбоубежище" между собой и шутят, мол, совсем скоро на улицах столицы можно будет заметить граждан с плакатами типа: "Путин, нет сил больше терпеть, скорее нападения!". Об этом на своей странице в Facebook написал историк Андрей Плахонин.

В комментариях под его публикацией другие пользователи приобщаются к насмешкам, отметив, что "пентхаус в подвале – уже заявка на успех ".

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, как в сеть "слили" фотографии с "Дворца" российского президента Владимира Путина, где одна из комнат оборудована под частное помещение для стриптиза.