"Парочка мажорів на Мерседесі" влаштувала стриптиз на парковці: зайняли місце для людей з інвалідністю (відео)

Ще й увімкнули музику на всю вулицю

Багата молодь в Україні часто неприємно дивує своєю поведінкою, яка контрастує з воєнним станом. Так, минулого року одного з таких змусили вибачатися за образливі слова в бік ЗСУ.

Нині ж у Києві парочка влаштувала стриптиз на парковці для людей з інвалідністю, повідомляє ресурс "Всевидящее око". Розваги зафіксували на камеру очевидці. Як йдеться у повідомленні:

"У Києві парочка мажорів влаштувала стриптиз та полуничку прямо у своєму "Мерседесі", який до речі запаркували на місця для інвалідів". На відео дівчина повільно роздягається, стоячи перед відчиненими дверима елітного позашляховика. Знімає бюстгальтер і залазить в середину салону. Події розгортаються на очах у перехожих, один із яких спокійно собі спостерігає за тим, що відбувається.

Зазначимо, що усе відбувалося під російськомовну пісню української співачки Світлани Лободи "Стерва". Сама співачка після років діяльності в рф і розважання росіян зараз рветься в Україну і допомагає українцям.

Нагадаємо, що за місяць до повномасштабного вторгнення в мережі наробив галасу стриптиз-клуб, облаштований у бомбосховищі. Керівництво закладу переконувало, що у разі біди приміщення виконуватиме свою першочергову функцію.