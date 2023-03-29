Пісні українською та фото з київською перепічкою: як Лобода рветься назад до України

Лобода намагається повернути довіру українців, але її спроби та "перевзування" оцінили не всі

Уродженка Ірпеня співачка Світлана Лобода до повномасштабної російсько-української війни багато років проживала в росії, виступала в російських містах, брала участь у найрейтинговіших тамтешніх шоу. Її треки вибороли перші позиції у всіляких чартах "руської музики", та й сама співачка називала себе "артистом номер один у росії".

Після 24 лютого 2022 року Лобода виступила на підтримку України, через місяць публічно назвала росію агресором. Пізніше співачка заспівала українською, побувала в Ірпені та, схоже, щосили намагається повернутися в український шоу-бізнес й інформпростір загалом. Українці ж на "перевзуття" зірки реагують по-різному: хтось дякує за допомогу, інші продовжують вважати зрадницею або називають пристосуванкою.

Через 100 днів після повномасштабної війни Лобода заспівала українською мовою, випустивши трек "Молитва". У березні 2023 року було презентовано альбом Made in U (сім із 13 пісень у ньому українською), у назві якого співачка, за її словами, наголосила на важливості рідного коріння.

У текстах україномовних пісень Лободи згадуються "калина" та "хати", а кліпи не обходяться без національних костюмів. Так, у річницю російського повномасштабного вторгнення було опубліковано відеороботу на пісню "По-українськи". Співачка присвятила трек "кожному українцеві, який виборює свою свободу". Вбрання для танцівників запозичили прямо з музеїв. Тим не менш, багато хто розцінив трек артистки як ще один приклад "байрактарщини" та "шароварщини".

"Перевзуття" Лободи багато українців зустріли багнетами. І не дивно, адже багато років співачка розважала росіян, а про Україну в її інформаційному порядку денному не йшлося. Не було й чіткої позиції щодо подій на сході країни після 2014 року. Це зараз артистка зізнається, що помилялася, додаючи "Я дуже винна".

Після повномасштабного нападу Лобода почала допомагати українцям, організувала свій благодійний фонд, переважно йдеться про гуманітарні напрямки. Зіркова ірпенчанка відвідала малу батьківщину – зруйнований росіянами Ірпінь, судячи з публікацій співачки у соцмережах, справив на неї глибоке враження. Нещодавно артистка написала, що на відновлення міста передано 5 млн грн, 3 з яких – для відновлення дитячого садка. У грудні 2022 року Лобода повідомляла, що з командою вдалося зібрати 14 млн гривень з початку повномасштабної війни. За її словами, гроші перераховані в благодійні організації та адресно — постраждалим від бойових дій і українським військовим.

Нещодавно ютеберка Раміна Есхакзай зняла розгорнуте інтерв’ю зі Світланою Лободою. У ньому співачка пояснила за те, що будувала кар’єру в країні-агресорі та не цікавилася суспільно-політичною ситуацією у рідній країні. За словами артистки, вона була "мала" й "зациклена на собі". Співачка зазначила, що не всі розуміють, що вона залишила: "я заробляла великі гроші", "для мене були відчинені всі двері". Проте зараз не бачить для себе іншого рішення, тільки як підтримувати рідну країну. Щодо інших українських артистів, які залишаються в рф, Лобода зазначає: "Я не знаю, як їм жити далі".

У соціальних мережах співачка почала частіше писати українською, але часто дублює текст публікації англійською. Пости російською також з’являються у стрічці Лободи. Зазвичай, кожна поява артистки в тому ж Instagram викликає хвилю обговорень. Нещодавно, наприклад, Лобода знову написала про свою любов до батьківщини, опублікувавши знімки з київською перепічкою та підпис "Рідне має залишатися вічним". У коментарях користувачі роблять компліменти зірці, але багато хто обурений "перевзуттям" українки. "Швидко перевзулась. Не тиснуть чобітки?", "На росію. Там твоє місце. Ми все пам’ятаємо": пишуть під фотографіями Лободи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співачка Ані Лорак залишається в рф і випускає нові пісні. Однак і там вона потрапила в немилість через нібито допомогу Україні. Ця новина викликала хвилю жартів у мережі, влучно потролив запроданок Лорак та Повалій Сергій Притула.