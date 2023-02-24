Танці в національних костюмах із музею: у роковини вторгнення Лобода презентувала кліп українською (відео)

Трек співачки називається "По-Українськи"

Співачка Світлана Лобода (LOBODA), яка довго працювала в рф і встала на підтримку рідної країни після 24 лютого 2022 року, в річницю повномасштабного російського вторгнення презентувала кліп на пісню "По-Українськи". В ньому зірка і танцівники з’явилися в національному українському вбранні, деякі речі взяли для зйомок прямо з музеїв.

Сингл Лободи "По-Українськи" вийшов напередодні, а відеоробота опублікована на Youtube-каналі артистки в п’ятницю, 24 лютого 2023 року. Як повідомляє пресслужба співачки, трек присвячено кожному українцю, котрий щодня бореться за свою свободу.

В кліпі артистка з’являється з танцівниками у багатошарових костюмах з елементами національних українських мотивів та сучасних українських інтерпретацій. Зазначається, що з кожним танцюристом художники по костюмах працювали окремо, ретельно підбираючи кольори та орнамент. Ба більше, частина костюмів та прикрас у відео була запозичена з українських музеїв.

В пісні артистка розповіла про силу українського народу, який захищає країну від загарбника. Деякі фрагменти виконано речитативом. "Вона нескорена, незламана, а трішки втомлена": йдеться у треку. Лобода співає, що "кожен понесе розплату" і ми "ніколи не пробачимо", а ще запитує "І що ви казали про декілька днів?" Провідні слова композиції: "Дух свободи у кожній клітинці, ми кожного із вас зустрінемо по-українськи".

Нагадаємо, співачка Світлана Лобода багато років працювала в рф, брала участь у тамтешніх шоу. Після російського нападу в лютому 2022-го підтримала Україну. Приїжджала на свою малу батьківщину до Ірпіня, на що українці відреагували неоднозначно. В одному з інтерв’ю зізналася, що їй соромно за те, що не цікавилася подіями в рідній країні після 2014 року.