Танцы в национальных костюмах из музея: в годовщину вторжения Лобода презентовала клип на украинском (видео)

Трек певицы называется "По-Украински"

Певица Светлана Лобода (LOBODA), долго работавшая в рф и вставшая в поддержку родной страны после 24 февраля 2022 года, в годовщину полномасштабного российского вторжения презентовала клип на песню "По-Украински". В нем звезда и танцовщики появились в национальной украинской одежде, некоторые вещи взяли для съемок прямо из музеев.

Сингл Лободы "По-Украински" вышел накануне, а видеоработа опубликована на Youtube-канале артистки в пятницу, 24 февраля 2023 года. Как сообщает пресс-служба певицы, трек посвящен каждому украинцу, который ежедневно борется за свою свободу.

В клипе артистка появляется с танцовщиками в многослойных костюмах с элементами национальных украинских мотивов и современных украинских интерпретаций. С каждым танцором художники по костюмам работали отдельно, тщательно подбирая цвета и орнамент. Более того, часть костюмов и украшений у видео была заимствована из украинских музеев.

В песне артистка рассказала о силе украинского народа, защищающего страну от захватчика. Некоторые фрагменты исполнены речитативом. "Вона нескорена, незламана, а трішки втомлена": говорится в треке. Лобода поет, что "каждый понесет расплату" и мы "никогда не простим", а еще спрашивает "И что вы говорили о нескольких днях?" Ведущие слова композиции: "Дух свободи у кожній клітинці, ми кожного із вас зустрінемо по-українськи".

Напомним, певица Светлана Лобода много лет работала в россии, участвовала в тамошних шоу. После российского нападения в феврале 2022-го поддержала Украину. Приезжала на свою малую родину в Ирпень, на что украинцы отреагировали неоднозначно. В одном из интервью призналась, что ей стыдно за то, что она не интересовалась событиями в родной стране после 2014 года.