Песни на украинском и фото с киевской перепичкой: как Лобода рвется назад в Украину

Лобода старается вернуть доверие украинцев, но ее попытки и "переобувание" оценили не все

Уроженка Ирпеня певица Светлана Лобода до полномасштабной российско-украинской войны много лет проживала в россии, выступала в российских городах, участвовала в самых рейтинговых тамошних шоу. Ее треки завоевали первые позиции во всевозможных чартах "русской музыки", да и сама певица называла себя "артистом номер один в россии".

После 24 февраля 2022 года Лобода выступила в поддержку Украины, спустя месяц публично назвала россию агрессором. Позже певица запела на украинском, побывала в Ирпене и, похоже, изо всех сил пытается вернуться в украинский шоу-бизнес и информпространство в целом. Украинцы же на "переобувание" звезды реагируют по-разному: кто-то благодарит за помощь, другие продолжают считать предательницей или называют приспособленкой.

Спустя 100 дней после полномасштабной войны Лобода запела на украинском языке, выпустив трек "Молитва". В марте 2023 года был презентован альбом Made in U (семь из 13 песен в нем на украинском), в названии которого певица, по ее словам, подчеркнула важность родных корней.

В текстах украиноязычных песен Лободы вспоминаются "калина" и "хаты", а клипы не обходятся без национальных костюмов. Так, в годовщину российского полномасштабного вторжения была опубликована видеоработа на песню "По-украински". Певица посвятила трек "каждому украинцу, который борется за свою свободу". Наряды для танцовщиков позаимствовали прямо из музеев. Тем не менее, многие расценили трек артистки как еще один пример "байрактарщины" и "шароварщины".

"Переобувание" Лободы многие украинцы восприняли в штыки. И неудивительно, ведь много лет певица развлекала россиян, а об Украине в ее информационной повестке речь не шла. Не было и четкой позиции о событиях на востоке страны после 2014 года. Это сейчас артистка признается, что ошибалась, добавляя "Я очень виновата".

После полномасштабного нападения Лобода начала помогать украинцам, организовала свой благотворительный фонд, преимущественно речь идет о гуманитарных направлениях. Звездная ирпенчанка посетила малую родину – разрушенный россиянами Ирпень, судя по публикациям певицы в соцсетях, произвел на нее глубокое впечатление. Недавно артистка написала, что на восстановление города передано 5 млн грн, 3 из которых для возобновления детского сада. В декабре 2022 года Лобода сообщала, что с командой удалось собрать 14 млн гривен с начала полномасштабной войны. По ее словам, деньги перечислены в благотворительные организации и адресно — пострадавшим от боевых действий и украинским военным.

Недавно ютеберка Рамина Эсхакзай сняла развернутое интервью со Светланой Лободой. В нем певица объяснилась за то, что строила карьеру в стране-агрессоре и не интересовалась общественно-политической ситуацией в родной стране. По словам артистки, она была "мала" и "зациклена на себе". Певица отметила, что не все понимают, что она покинула: "я зарабатывала большие деньги", "для меня были открыты все двери". Тем не менее, сейчас не видит для себя другого решения, только как поддерживать родную страну. Что касается других украинских артистов, которые остаются в рф, Лобода отмечает: "Я не знаю, как им жить дальше".

В социальных сетях певица начала чаще писать на украинском языке, но часто дублирует текст публикации на английском. Посты на русском языке тоже появляются в ленте Лободы. Обычно каждое появление артистки в том же Instagram вызывает волну обсуждений. Недавно, например, Лобода снова написала о своей любви к родине, опубликовав снимки с киевской перепичкой и подпись "Родное должно оставаться вечным". В комментариях пользователи делают комплименты звезде, но многие возмущены "переобуванием" украинки. "Быстро переобулась. Не жмут сапожки?", "На россию. Там твое место. Мы все помним": пишут под фотографиями Лободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что певица Ани Лорак остается в рф и выпускает новые песни. Однако и там она попала в немилость из-за якобы помощи Украине. Эта новость вызвала волну шуток в сети, метко потроллил запроданок Лорак и Повалий Сергей Притула.