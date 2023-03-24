Лобода рассказала, почему развлекала россиян после 2014-го и почему "переобулась" (видео)

40-летняя артистка ответила, почему не осталась в рф, как некоторые ее украинские коллеги-предатели

Скандальная певица Светлана Лобода, годами строившая карьеру в россии, рассказала, почему продолжала выступать в стране-агрессорше после событий 2014 года и почему избрала сторону родины после полномасштабного вторжения рф в Украину.

В откровенном интервью с блогером Раминой Эсхакзай 40-летняя артистка призналась, что после событий Майдана еще не поняла, что происходит. По словам Светланы, тогда она была еще "малой", мечтавшей о большой сцене и славе, а "политикой", как назвала Лобода агрессию россии против Украины, не интересовалась.

Светлана Лобода о выступлениях в россии после 2014

"Потому что была мала, не осознавала. Не знала, к чему это может привести. Потому что была зациклена только на себе. Понимаю, что это было очень неправильно. Я раньше всегда говорила, что не спрашивайте о политике, я совсем ничего не понимаю. Но очень хорошо понимала, что не нужно ехать в Крым, выступать ни на одном политическом концерте. На это было табу", – рассказала певица.

Почему Лобода не понимала, что идет война

Артистка ответила, что была зациклена только на своей карьере и ее мечта о популярности и большой сцене начала сбываться: "Не до конца все понимают, что я покинула, но я была там (в россии — ред.) артистом номер один. У меня было все, нормальная жизнь, я зарабатывала большие деньги, очень много гастролировала. Для меня были открыты все двери”.

Когда исполнительница узнала, что началась война, она почувствовала себя маленькой девочкой: ходила по комнате с трясущимися руками, была растеряна. Но, как признается Лобода, она ясно понимала, что надо собирать вещи и моментально уезжать из россии и забыть об этой стране. Благодаря своему воспитанию, по словам звезды, она не могла поступить иначе.

Светлана Лобода "переобулась"?

Артистка понимает критику и хейт в свою сторону, когда говорят, что она "переобулась", ведь много лет развлекала россиян. "Мы работали там, люди (украинцы — ред.) пережили очень много горя. Для них слово "россия" это просто триггер, они не могут с этим смириться и я их понимаю", — ответила артистка.

Светлана Лобода говорит, что пока она не может жить иначе и сравнила себя с теми украинскими артистами, которые и дальше продолжают замалчивать войну и жить в рф: "Неужели было бы лучше, если бы я осталась там и работала, делала вид, что ничего не происходит, как много делают наши украинские артисты, которые работают там? И они даже не под санкциями. Я не знаю, как им жить дальше".

Напомним, что певица Светлана Лобода много лет работала в россии, участвовала в местных шоу. После российского нападения в феврале 2022 года поддержала Украину. Приезжала на свою малую родину в Ирпень, на что украинцы отреагировали неоднозначно. В одном из интервью призналась, что ей стыдно из-за того, что она не интересовалась событиями в родной стране после 2014 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что песни украинских звезд, которые высказались против вторжения рф в Украину, исчезли из российских радиостанций. Однако молчуны – Ани Лорак, Елка, Maruv, тоже уроженцы украинских городов – цензуры избежали.