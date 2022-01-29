"Путін, швидше напади!": стрип-клуб у бомбосховищі розвеселив киян

Клуб облаштували у підвалі, де має бути укриття для населення

На одній з вулиць столиці, у будівлі, де повинно бути бомбосховище, випадково виявили стрип-клуб.

Як повідомляють "Вікна", заклад працює в одному з підвалів на вулиці Великій Васильківській, 58 у Києві.

Карта з поміткою, де було виявлено заклад

Варто відзначити, що, згідно з наявною інформацією, у будні дні вхід до стриптиз-бару коштує чотириста гривень, проте, охорона закладу під час розмови із представниками ЗМІ зазначила, що призначення вказаного приміщення їм відоме, тож в разі екстреної ситуації, вони завжди готові впустити людей у бомбосховище.

Стрип-клуб у Києві

У столиці бомбосховище переобладнали під стрип-клуб

Користувачі, дізнавшись про ситуацію, активно діляться інформацією про "стрип-бомбосховище" між собою та жартують, мовляв, зовсім скоро на вулицях столиці можна буде помітити громадян с плакатами типу: "Путін, немає сил більше терпіти, скоріше напади!". Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав історик Андрій Плахонін.

У коментарях під його публікацією інші користувачі долучаються до насміхань, відзначивши, що "пентхаус у підвалі — вже заявка на успіх".

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у мережу "злили" фотографії з "Палацу" російського президента Володимира Путіна, де одна з кімнат обладнана під приватне приміщення для стриптизу.