Лепс на всю вулицю: герої гучного скандалу у Львові отримали повістки

Тепер любителі російської попси зустрінуться з військкомом

Мажори зі Львова, водій та пасажири автомобіля Range Rover, з якого на всю вулицю звучали пісні путініста Григорія Лепса, отримали повістки від військових.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівщини.

Журналіст Роман Гурський спробував зробити зауваження хлопцям, запитавши: "Хлопці, вам нормально слухати москальську музику зараз?". Після слова "москальську" молоді люди обурилися, а найближчий із них спробував вибити з рук журналіста камеру, а з машини пролунав мат.

Журналіст звернувся до поліції і невдовзі мажорів зупинили патрульні на вулиці Кульпарківській. Поліцейські встановили дані водія, ним виявився 26-річний мешканець Донецької області.

При цьому найбільш агресивно поводився 20-річний житель міста Одеси. Його доправили до районного управління поліції, де хлопець отримав від дільничного протоколу за хуліганські дії.

"Їх перевірили на причетність до ворога. Після завершення всіх дій правоохоронцями, водій і пасажир та їхні друзі отримали повістки від військових", — зазначили в поліції.

Зазначимо, григорій лепс не лише активно допомагає окупантам, але й часто їздить на фронт. Наприклад, наприкінці березня 2023 року він відвідав окупований Донецьк та місцевий госпіталь, де лікуються російські загарбники.

Як повідомляв "Телеграф", невдовзі у мережі з'явилося відео з вибаченнями одного з учасників інциденту. Він сказав, що вчинив неналежним чином, адже живе в Україні і не повинен слухати творчість артиста, який не словом, а справою підтримує армію росіян.