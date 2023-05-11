"Наша армия дно. Примитивные уроды": блогерка из Львова встала на защиту русской музыки и уже поплатилась (видео)

Девушка уже извинилась за свои слова, но ей все равно испортили машину

В защиту мажоров из Львова, слушавших путиниста Лепса в центре Львова, стала местная блоггерша. Кристина Горун с никнеймом "Черная Мамба" заявила, что, несмотря ни на что, продолжит слушать российское, поскольку украинская музыка создана "для рагулят". Кроме того, она еще оскорбила украинских военных и украинскую армию.

Об этом она написала в своих соцсетях, ныне закрытых для не подписчиков. В настоящее время скриншоты распространяют Telegram-каналы. Там она встала на защиту молодых людей, набросившихся на журналиста после замечания по поводу российской музыки. Украинские песни она назвала "ужасной безвкусицей", а слушателей украинской музыки — "рагулятами".

По ее словам, украинскую музыку ей "приходится терпеть". Поэтому она набросится на каждого, кто сделает ей замечание о русском рэпе.

"Попробуйте ко мне подойти, когда я в машине слушаю и буду слушать Kizaru, и сделать свое никому не нужное замечание, я не то, что фуражку снесу с башки, пожалеете, что на свет родились!", — пишет Мамба, имея в виду момент, когда журналисту молодые люди хотели разбить лицо, но попали рукой в фуражку. Затем продолжает:

"Слушайте свою безвкусицу типа Джерри Хейл, или как эту бесталанную рвоту зовут, или "Калуша" и остальные ужасные исполнители, что-то на это отвечать, потому что не стянете".

Сеть возмутилась, а некоторые люди вроде как написали ей в личные сообщения и опубликовали скриншот скандальной переписки. Там она ответила:

"Мне пох*й. Наша армия дно. И так ник*я не могут. И не победят. Примитивные уроды", — написала блогерша. Затем она заявила, что не собирается извиняться, однако потом записала видео с извинениями, где заявила, что ее не так поняли. Она извинилась перед ВСУ за свои слова и объяснила все стрессом.

Журналисты издания "Вслух"ись с парнем блогерши. Тот открестился от близких отношений с ней и заявил, что сам шокирован такими высказываниями.

"Я это видел, мне это сбрасывали. Я никогда в жизни даже не думал, что может такую, простите за слово, х**ню написать и думать", – сказал он. Также, как сообщает "24 канал", на "Черную Мамбу" наложили санкции элитные львовские заведения, где и любит отдыхать. И отмечает, что большинство роликов у нее снято под русскую музыку. Также выяснилось, что в 2019 году Черная Мамба была в москве.

Также как сообщили сегодня в Telegram-канале "АНДРИЮК ONLINE", блогерше поцарапали гвоздем машину. В комментариях противоречиво отреагировали на этот поступок, отметив, что это незаконно, но такая реакция общества достаточно ожидаема.

Напомним, что ранее произошел скандал с блогером из Киева Суриком Черкезовым, который обматерил мужчину, назвавшегося военным. Блогер снимал пранк на улице и тот отказался участвовать в нем.

Как стало известно позже, брат Сурика Черкезова пожаловался на волну хейта блогеру из москвы, называвшего себя "кадыровцем". Случилось это после того, когда он вступился за брата пранкера и обматерил его ненавистников.