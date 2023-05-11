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"Наша армія дно. Примітивні уроди": блогерка зі Львова стала на захист російської музики та вже поплатилася (відео)

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Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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"Чорна мамба" та її "цитати" Новина оновлена 11 травня 2023, 13:04
"Чорна мамба" та її "цитати". Фото Колаж "Телеграфу"

Дівчина вже вибачилася за свої слова, але їй все одно зіпсували машину

На захист мажорів зі Львову, які слухали путініста Лепса в центрі Львова, стала місцева блогерка. Христина Горун з нікнеймом "Чорна Мамба" заявила, що попри все продовжить слухати російське, оскільки українська музика створена "для рагулят". Крім того, вона ще й образила українських військових і українську армію.

Про це вона написала у своїх соцмережах, які нині закриті для не підписників. Нині скриншоти поширюють Telegram-канали. Там вона встала на захист молодиків, що накинулися на журналіста після зауваження щодо російської музики. Українські пісні вона назвала "жахливим несмаком", а слухачів української музики – "рагулятами".

За її словами, українську музику їй "доводиться терпіти". Тому вона накинеться на кожного, хто зробить їй зауваження про російський реп.

"Спробуйте до мене підійти, коли я в машині слухаю і буду слухати Kizaru, і зробити своє нікому не потрібне зауваження, я не те, що кашкет знесу з башки, пожалієте, що на світ народились!", — пише Мамба, маючи на увазі момент, коли журналісту молодики хотіли розбити обличчя, але влучили рукою в кашкет. Потім продовжує:

"Слухайте свій несмак типу Джері Хейл, чи як цю безталанну блювоту звати, чи "Калуша" і решту жахливих виконавців. Я ж терплю цей п*здєц в таксі, в закладах, на вулиці, і от ви рагулята потерпите, також не рекомендую мені щось на це відповідати, бо не стягнете.

Мережа обурилася, а окремі люди написали їй в особисті повідомлення. Там вона відповіла:

"Мені пох*й. Наша армія дно. І так ніх*я не можуть. І не переможуть. Примітивні уроди", — написала блогерка. Потім вона заявила, що не збирається вибачатися, однак потім таки записала відео з вибаченнями, де заявила, що її не так зрозуміли. Вона вибачилася перед ЗСУ за свої слова та пояснила усе стресом.

Журналісти видання "Вголос" зв’язалися з хлопцем блогерки. Той відхрестився від близьких стосунків з нею та заявив, що сам шокований такими висловлюваннями.

"Я це бачив, мені це скидали. Я ніколи в житті навіть не думав, що може таку, вибачте за слово, х**ню написати і думати", – сказав він. Також, як повідомляє "24 канал", на "Чорну Мамбу" наклали санкції елітні львівські заклади, де та любить відпочивати. І зазначає, що більшість роликів у неї зняті під російську музику. Також з’ясувалося, що у 2019 році "Чорна Мамба" була у москві.

Також як повідомили сьогодні в Telegram-каналі "АНДРІЮК ONLINE", блогерці пошкрябали цвяхом машину. В коментарях суперечливо відреагували на цей вчинок, зазначивши, що це незаконно, але така реакція суспільства досить очікувана.

Чорна мамба зазступається за російську музику, коментарі

Нагадаємо, що раніше стався скандал із блогером з Києва Суриком Черкезовим, який обматюкав чоловіка, що назвався військовим. Блогер знімав пранк на вулиці й той відмовився брати в ньому участь.

Як стало відомо пізніше, брат Сурика Черкезова поскаржився на хвилю хейту блогеру з москви, який називав себе "кадирівцем". Сталося це після того, коли він вступився за брата пранкера та обматюкав його ненависників.

Теги:
#Скандал #Львів #Блогер #Російська музика #Російська мова