"Ганяють під роспопсу і насміхаються над поліцією": воїна ЗСУ обурили молодики з Прикарпаття (відео)

Також воїну цікаво, що у цей час робить поліція

В мережі знову розгорнувся скандал через молодиків, які слухають російську музику. Днями поведінкою вразили молодики у Львові, які увімкнули на всю вулицю путініста Лепса. Нині ж любителів російської попси помітили у сусідньому Прикарпатті.

Як повідомив у себе на сторінці у Facebook військовий Назар Александрук, у місті Косів на Івано-Франківщині молодики порушують правила дорожнього руху і слухають російських виконавців. Щобільше, вони це робити у день, коли косівчани проводжали в останню путь загиблого військового.

"Негідники в рідному Косові під роспопсу ганяють містом. Під час проводів полеглого героя в центрі міста їдуть за поліцейськими машинами і насміхаються, викидають відео, де на червоне перетинають перехрестя, а вам все не на часі. Поліція Івано-Франківської області ви там притомні з такими керівниками?

Це ваша пряма вина і відповідальність!!! Це ви не побачили аналогічний випадок ще з осені, коли ‘бики‘ порушували комендантську годину, слухали роспопсу і за зроблене їм зауваження кидали у волонтера Юля Таринська каміння, а ви замість 12 чоловік на відео побачили 2.

Ви там сліпі? Запоточний, робіть роботу!!! Або робота зробить вас! Ну і до батьків дівчаток, що такі щасливі верещать під роспопсу і катаються Косовом! Можливо у вас ще не все втрачено. Ви точно впізнаєте своіх чад. До батьків бикоти за кермом звертатись марно… мають бути дії!", — йдеться у дописі. Також військовий звернув увагу на коментарі під відео хлопців. Там пишуть "Слава росії".

Нагадаємо, що у Дніпрі скандал у дворі спального будинку спричинив аніматор у костюмі пса Патрона. Він прийшов на день народження дитини, увімкнув гучну музику на дворі та крутив російські треки про день народження.

Це обурило не лише сусідів, які гучно волали образи та погрози в бік аніматора, але й самого пса Патрона. На оригінальній сторінці в Instagram він закликав не замовляти та не купувати ці костюми, бо вони знецінюють його місію.