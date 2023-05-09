Шансон на весь салон скасовується: водіям маршруток та таксі заборонили включати музику

З правил є деякі винятки

Уряд України зробив життя українців трохи комфортнішим і дозволив водіям громадського транспорту не впускати пасажирів, які голосно слухають музику. При цьому самим водіям теж заборонили включати музику та фільми, винятком є лише таксі, де це можна робити лише за згодою пасажира.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook.

Повідомляється, що уряд вніс зміни до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

"Відтепер водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які роблять шум за допомогою технічних пристроїв", — йдеться у повідомленні.

Також було заборонено включати в автобусах фільми та музику. Винятком є транспортні засоби, в яких є навушники або на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.

У таксі музику можна включати лише за згодою пасажирів.

Як повідомлялося раніше, у Києві питання запровадження електронної оплати проїзду в міських маршрутках зависло через одну принципову причину.