Шансон на весь салон отменяется: водителям маршруток и такси запретили включать музыку
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Из правил есть некоторые исключения
Правительство Украины сделало жизнь украинцев немного более комфортной и разрешило водителям общественного транспорта не впускать пассажиров, громко слушающих музыку. При этом самим водителям тоже запретили включать музыку и фильмы, исключением являются лишь такси, где это можно делать лишь по согласию пассажира.
Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.
Сообщается, что правительство внесло изменения в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.
"Отныне водители автобусов имеют право не допускать в салон пассажиров, производящих шум с помощью технических устройств", — говорится в сообщении.
Также было запрещено включать в автобусах фильмы и музыку. Исключение составляют транспортные средства, в которых есть наушники или на нерегулярных рейсах при согласии пассажиров.
В такси музыку можно включать лишь при согласии пассажиров.
Как сообщалось ранее, в Киеве вопрос введения электронной оплаты проезда в городских маршрутках завис из-за одной принципиальной причины.