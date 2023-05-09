Шансон на весь салон отменяется: водителям маршруток и такси запретили включать музыку

Из правил есть некоторые исключения

Правительство Украины сделало жизнь украинцев немного более комфортной и разрешило водителям общественного транспорта не впускать пассажиров, громко слушающих музыку. При этом самим водителям тоже запретили включать музыку и фильмы, исключением являются лишь такси, где это можно делать лишь по согласию пассажира.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Сообщается, что правительство внесло изменения в правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта.

"Отныне водители автобусов имеют право не допускать в салон пассажиров, производящих шум с помощью технических устройств", — говорится в сообщении.

Также было запрещено включать в автобусах фильмы и музыку. Исключение составляют транспортные средства, в которых есть наушники или на нерегулярных рейсах при согласии пассажиров.

В такси музыку можно включать лишь при согласии пассажиров.

Как сообщалось ранее, в Киеве вопрос введения электронной оплаты проезда в городских маршрутках завис из-за одной принципиальной причины.