В Киеве срывается запуск электронного билета в маршрутках: названа неожиданная причина

В Ассоциации перевозчиков говорят, что чиновники тормозят переход на евростандарты

В Киеве вопрос введения электронной оплаты проезда в городских маршрутках завис из-за одной принципиальной причины — разного подхода городской и центральной властей, а также частных перевозчиков к цифровизации проезда. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал глава ОО "Ассоциация перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко.

"Мы полностью поддерживаем электронную систему, но не в том виде, в каком ее хотят внедрить. Мы берем эту систему по образцу Европы. Весь ЕС работает на покупке транспортной работы. Перевозчик получает за работу, скажем, на маршруте N определенное количество денег. Например, там власть требует, что ты должен выпустить 12 автобусов определенной марки, размера, периодичности их работы. Задавая такие параметры, власть там устанавливает валидаторы. Все деньги, которые оплачиваются, уходят в бюджет города, а не перевозчику. Перевозчик получает просто фиксированную сумму. Конкурсы там выиграют перевозчики, которые готовы за меньшую сумму осуществлять такие перевозки", — говорит он.

По словам руководителя объединения, в Европе эта система "работает идеально", а за выполнением условий работы перевозчиков следят контролеры. В случае же, если на каком-либо маршруте зафиксированы нарушения (например, отклонение от интервала или грязный автобус), такому оператору начисляется штраф, "и в конце месяца он получает не оговоренную сумму, а средства с вычетом штрафов".

Моисеенко отмечает, что Евросоюз в рамках евроинтеграции обязал Украину имплементировать отечественное законодательство к стандартам ЕС, "но мы никак не можем на законодательном уровне это решение принять, чтобы город мог покупать услуги у перевозчиков". В то же время, по его словам, все законодательные и нормативные предложения Ассоциации чиновники пока не учитывают.

"С "Киевпасстрансом" старый подход четко работает: на все это потрачены миллиарды бюджетных денег. Для перевозчиков же совсем другой момент. То есть, если мы устанавливаем валидатор, прогнозируемо тогда должны будем сами контролировать оплату проезда. То есть, мы будем дополнительно контролеров нанимать? Ведь прогнозируем, после установки валидаторов уменьшится количество пассажиров, которые будут платить за проезд. Городские власти предлагают, что перевозчик за свой счет оборудует автобусы валидаторами. Это оборудование недешевое — его стоимость доходит до 100 тысяч гривен (чтобы оборудовать один бус). Потом мы заключаем договор с ГИОЦом (Главный информационно-вычислительный центр. — Авт.). И все проплаты от пассажиров по э-билету идут не перевозчику, а на ГИОЦ. Затем, через какой-то промежуток времени (нам говорят, это будет через день-два) ГИОЦ забирает свою комиссию 5% и перечисляет остаток перевозчику", — объясняет Моисеенко.

Глава объединения при этом отмечает, кроме того, что при такой системе уменьшается выручка перевозчиков, и плюс еще идет дополнительная финансовая нагрузка на закупку валидаторов.

"Казалось бы, 5% – небольшая такая сумма, но копейка к копеечке в месяц, в принципе, выливается в более существенные средства", – резюмирует руководитель ОО.

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