Укр

"КГГА дружит с реальностью?" Киевлян возмутило решение властей насчет транспорта во время тревоги

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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"КГГА дружит с реальностью?" Киевлян возмутило решение властей насчет транспорта во время тревоги Новость обновлена 01 августа 2022, 14:50

В Киеве наземный общественный транспорт будет останавливаться в безопасном месте во время воздушной тревоги. Соответствующее правило теперь будет распространяться и на частных перевозчиков.

Как сообщили в Киевской городской администрации, соответствующее решение Совета обороны Киева будет действовать с понедельника, 1 августа.

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Теги:
#Транспорт #КГГА #Воздушная тревога #Київ