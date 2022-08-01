"КГГА дружит с реальностью?" Киевлян возмутило решение властей насчет транспорта во время тревоги
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В Киеве наземный общественный транспорт будет останавливаться в безопасном месте во время воздушной тревоги. Соответствующее правило теперь будет распространяться и на частных перевозчиков.
Как сообщили в Киевской городской администрации, соответствующее решение Совета обороны Киева будет действовать с понедельника, 1 августа.
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