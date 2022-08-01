"КМДА товаришує з реальністю?" Киян обурило рішення влади щодо транспорту під час тривоги

Кияни рішення щодо зупинки транспорту під час тривог зовсім не зрозуміли

У Києві наземний громадський транспорт зупинятиметься у безпечному місці під час повітряної тривоги. Відповідне правило тепер поширюватиметься й на приватних перевізників. Кияни рішенням КМДА, м'яко кажучи, незадоволені, тож бурхливо обговорюють його у мережі.

Як повідомили у Київській міській адміністрації, відповідне нововведення, впроваджене Радою оборони міста Києва, діятиме з понеділка, 1 серпня. Крім того, відомо, що на момент зупинки громадського транспорту, пасажири вимушені будуть покинути салон та переміститися у найближче безпечне укриття.

Що стосується метрополітену, то він також не буде здійснювати наземні перевезення під час тривоги, а також закриватиме роботу станцій відкритого типу.

Рішення КМДА стало для киян топтемою для обговорення у мережі. При цьому більшість таким розвитком подій невдоволена. Зокрема, журналіст Дмитро Бунецький на своїй сторінці у "Фейсбуці" саркастично прокоментував столичне нововведення, відзначивши, що в умовах війни безпечного місця в Києві, на жаль, немає.

"В рішенні київської влади, де маршрутки і тролейбуси зупинятимуться "в безпечному місці" під час тривоги, мені цікаво лише одне: як вони дістануться до Австралії, там же океан?", — йдеться в тексті публікації.

Водночас редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко вважає, що хоч якась логіка у рішенні щодо зупинки наземного транспорту під час тривог точно має бути. На своїй сторінці у соцмережі він назвав ситуацію "геніальною.

"Це ж в КМДА навіть якась логіка є. Там певно думали про щось… І все одно додумалися до геніального рішення про те, що натовп на зупинках транспорту стає менш уразливим, ніж у транспорті. От мені цікаво, ці фантастичні люди — вони свою логіку з реальністю свідомо не стикують? Чи там справді є якісь міркування, які нам, посполитим, просто не вдається усвідомити? Бо у реальність жарту про те, що "спонсор рішення — профспілка таксистів" вірити якось не хочеться. Як і у те, що КМДА свідомо хоче підживити паливну кризу, пересадивши усіх на особисті авто і заодно покарати тих, хто користується громадським транспортом", — написав він.

Крім журналістів до обговорення приєдналася й столична активістка Ксенія Семенова, яка жбурнула камінь в город київського мера Віталія Кличко та генерала Жирнова, мовляв, обидва не справляються з керуванням містом в умовах воєнного стану.

Український політолог Юрій Романенко також не залишився осторонь і прокоментував нове рішення Київської міської ради на стороні критиків. За його словами, замість того, аби вирішити певні проблеми у місті, нововведення їх лише збільшить.

"Я думаю, що цим рішенням КМДА вносить додатковий хаос та створить більше проблем. Наприклад, хто повертатиме людям гроші за квитки?…", — написав він.

Крім того, Романенко додав до своєї публікації посилання, на сторінці якому вказано перелік безпечних укриттів міста Києва.

Обмеження руху наземного транспорту під час повітряних тривог у місті блогер та публіцист Сергій Петрик вважає не турботою київської влади про громадян, а звільненням їх від відповідальності за ймовірні негативні наслідки.

"Зупинення під час повітряних тривог наземного транспорту і звільнення його від пасажирів (коли насправді ховатись нема куди) — це не турбота міської влади про безпеку громадян, а зняття з себе відповідальності за теоретично можливі негативні наслідки", — прокоментував свою позицію він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як користувачі мережі бурхливо відреагували на візит німецьких політиків до Києва вперше з дня повномасштабного вторгнення росії, де вони зустрічалися із мером столиці Віталієм Кличком.