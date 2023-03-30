Начнет ли транспорт в Киеве работать во время воздушной тревоги: Кличко ответил на петицию

В мэрии пока не считают, что ситуация достаточно стабилизировалась, чтобы разрешать свободное курсирование

В Киеве продолжат действовать ограничения на работу общественного транспорта во время объявления воздушной тревоги. Такой ответ на обращение граждан об отмене подобного правила дал мэр столицы Виталий Кличко. Напомним, что на днях в Киеве было сокращено действие комендантского часа, из-за чего определенный транспорт также начал курсировать по-новому.

Ответ мэра размещен на сайте электронных петиций Киевского городского совета. В частности, Кличко отметил, что подобные ограничения были приняты после оценки нынешней ситуации безопасности в столице.

"Решение […] будет пересмотрено при существенной стабилизации (безопасной ситуации) и поступлении соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", — говорится в объяснении Виталия Кличко.

Чиновник также добавил, что ситуация регулярно мониторится, так что, очевидно, относительно прогнозируемых изменений киевляне и гости города будут проинформированы сразу же, как они станут возможны.

По словам Виталия Кличко, никакого ущерба для пассажиров такая работа транспорта не несет, ведь после окончания тревоги они могут снова воспользоваться возможностью проезда. Для этого подойдет предварительно оплаченный проездной документ.

Как работает транспорт в Киеве?

С 1 августа 2022 года, согласно решению Совета обороны Киева, весь наземный общественный транспорт столицы, включая частных перевозчиков, должны останавливаться в безопасном месте в случае объявления воздушной тревоги. При этом оставаться на остановках транспорта пассажирам нельзя – стоит пройти до укрытия.

После завершения отбоя водитель будет ждать пассажиров следующие 10 минут. Те, кто не успел вовремя вернуться, могут воспользоваться следующим трамваем/троллейбусом и тому подобное без повторной оплаты билета.

Также действует ограничение на работу метро – функционируют, в том числе как укрытие, подземные станции. Все наземные участки и станции открытого типа в метрополитене останавливают работу до завершения тревоги.

Напомним, что подобные ограничения применяются из-за того, что россияне часто любят выбирать своими целями для обстрелов места с оживленным человеческим потоком или остановки общественного транспорта. Поэтому, в частности, нередко страдает освобожденный Херсон.