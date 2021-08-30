Журналистка Ольга Комарова поделилась наблюдениями относительно нюансов оплаты проезда в общественном транспорте столицы

Городская власть Киева ввела возможность электронной оплаты проезда в городском транспорте, но совсем не позаботилась о людях, которые не могут загрузить себе на гаджет соответствующее приложение. Об этой проблеме написала на своей странице в Facebook журналистка "Радио Свобода" Ольга Комарова.

"Моя мама приехала в Киев, зашла в троллейбус и вышла на следующей остановке, потому что не смогла оплатить проезд, а ехать «зайцем» совесть не позволила.

Мои друзья приехали из Днепра, зашли в общественный транспорт, не смогли оплатить проезд — Интернет не позволил быстро скачать приложение и проехались без билетов.

Так получилось, что я впервые за долгое время попала в городской автобус, и стала свидетелем, как люди растерянно ищут, кому дать деньги, а другие пассажиры пытаются объяснить им, что надо скачать, чтобы оплатить проезд... Те в растерянности — переспрашивают снова и снова, где все же можно купить за наличные этот проклятый билет и не понимают, что ответ «по состоянию на сейчас внутри транспорта» — нигде.

Это история о какой мегапровальной коммуникации — никакой понятной инструкции, никакой информационной кампании и даже объявлений звуком внутри.

Киев официально гордится, что сделал электронный проезд в транспорте первым из городов, но не учел, что далеко не все пользователи общественным транспортом такие продвинутые.

Для многих людей это все крайне непонятно и трудно. Особенно для тех, кто недолго в столице. Как моя мама — она просто пошла пешком, потому что не умеет пользоваться этими приложениями, для нее телефон — звонить, писать, фоткать, смотреть что-то в Ютубе, а не кошелек с карточками — и таких людей много. А искать точку продажи карты, тем более, когда ты только день в городе, тоже не лучшее удовольствие.

Как по мне, это дискриминация по отношению к людям, которые оказались в таких обстоятельствах. Ни один предложенный вариант оплаты не представляется возможным состоянием «на сейчас». Должны быть какие-то автоматы, или внутри, или на остановках, которые продавали одноразовые билеты не в электронной форме.

Для тех, кто собирается в Киев: кондукторов больше нет, оплатить водителю нельзя, как и купить физические билеты. Скачайте приложение «Киев цифровой», он позволяет платить, или покупайте транспортные карты на станциях метро. В метро можно рассчитываться банковской картой прям на турникетах, в наземном транспорте — нит (многие пытаются это сделать 😏)".