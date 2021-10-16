В городских маршрутках Украины могут ввести проезд по справкам: названо условие

Меры могут быть приняты аналогичные тем, которые ввели на железной дороге, автобусном и авиа сообщении.

С ближайшего четверга, 21 октября, все поездки между областями в Украине осложнятся необходимостью иметь документ про частичную вакцинацию или негативный тест на коронавирус. Для маршрутов, которые направляются в/из красной зоны правила строже — нужно быть полностью вакцинированным от COVID-19 или предоставить тест за последние 72 часа. Подобную практику могут ввести и в городских маршрутках или на внутриобластных перевозках.

Про механизм введения рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что если вводят "красную зону" в регионе — решение об ограничениях принимают на региональном уровне. Если комиссия по ТЭБ и чрезвычайным ситуациям посчитает уместной такую меру — они могут ее ввести.

Ранее "Телеграф" писал, что в одном из городов Украины уже ввели подобные меры эпидбезопасности. Мелитопольские автобусы возят пассажиров только в часы пик с сертификатами о вакцинации, результатами тестов или справками (для школьников). В столице Украины уже запустили систему спецпропусков, но работу транспорта пока не ограничили.

Дополним, что в Украине с понедельника в "красной зоне" будут уже пять областей.