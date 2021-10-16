У міських маршрутках України можуть ввести проїзд за довідками: названа умова

Заходи можуть бути прийняті аналогічні тим, які ввели на залізниці, автобусному і авіа сполученні.

З найближчого четверга, 21 жовтня, всі поїздки між областями в Україні ускладняться необхідністю мати документ про часткову вакцинацію або негативний тест на коронавірус. Для маршрутів, які прямують в/з червоної зони правила суворіші — потрібно бути повністю вакцинованим від COVID-19 або надати тест за останні 72 години. Подібну практику можуть ввести і в міських маршрутках чи на внутрішньообласних перевезеннях.

Про механізм введення розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що якщо вводять "червону зону" в регіоні — рішення про обмеження приймають на регіональному рівні. Якщо комісія з ТЕБ та надзвичайних ситуацій вважатиме доречною таку міру — вони можуть її ввести.

Раніше "Телеграф" писав, що в одному з міст України вже ввели подібні заходи епідбезпеки. Мелітопольські автобуси возять пасажирів тільки в години пік з сертифікатами про вакцинацію, результатами тестів або довідками (для школярів). У столиці України вже запустили систему спецперепусток, але роботу транспорту поки не обмежили.

Доповнимо, що в Україні з понеділка в "червоній зоні" будуть вже п’ять областей.