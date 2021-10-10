В Киеве готовятся к новому локдауну

Пока столица находится в "желтой" карантинной зоне

В Киеве активно работают над тем, чтобы вероятное усиление карантина как можно меньше отобразилось на экономической ситуации. Среди прочего — оперативно заказывают спецпропуска в общественный транспорт.

Об этом сообщается на официальном портале Киева.

Отметим, что сейчас подобный документ, гарантирующий проезд отдельным категориям населения, заказывают через специальную е-систему. Она была запущена в работу более двух месяцев назад.

По информации Департамента информационно-коммуникационных технологий, только в сентябре 2021 года работодатели заказали 255 863 спецпропусков для сотрудников своих компаний и учреждений.

За все время заказ поступил на более 612 тысяч документов. Благополучием своих подчиненных в плане передвижения по столице озаботились около 8 тысяч компаний.

Несмотря ни на что киевские власти уверяют: ограничения для общественного транспорта не планируют вводить даже в "красной" зоне. Исключение составит случай, если ситуация с заболеваемостью будет крайне критической.

По состоянию на утро воскресенья, 10 октября, Киев находится в "желтой" карантинной зоной. Интересен тот факт, что зачастую столица при ухудшении эпидситуации пребывает во главе всех негативных рейтингов. Однако в этот раз именно в Киеве фиксируются одни из самых низких показателей насчет заболеваемости.

Статистика по Киеву

Так, за прошлые сутки в столице было зафиксировано лишь 320 новых случаев COVID-19. При этом умерло лишь 14 пациентов, а 216 успешно преодолели коронавирус. В данный момент в Киеве зафиксировано 11872 активных кейса заболевания.

К слову, в Киеве на 10 октября не превышен ни один из индикаторов, которые определяют "принадлежность" региона к определенной карантинной зоне. Уровень госпитализаций в местных больницах держится на уровне 45,5 (норма — меньше 60). Загруженность коек с кислородом в столице также одна из самых низких — 39,5%.

К сожалению, такими же хорошими показателями не может похвастаться еще 16 регионов Украины. "Телеграф" сообщал, какие области находятся в "оранжевой" зоне и кто из них является вероятным претендентом на переход в "красную".