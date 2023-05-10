"Гоняют под роспопсу и насмехаются над полицией": воина ВСУ возмутили молодые парни с Прикарпатья (видео)

Также воину интересно, чем в это время занимается полиция

В сети снова разразился скандал из-за молодых людей, слушающих российскую музыку. На днях поведением поразили молодые люди во Львове, которые включили на всю улицу путиниста Лепса. В настоящее время любителей русской попсы заметили в соседнем Прикарпатье.

Как сообщил у себя на странице в Facebook военный Назар Александрук, в городе Косов Ивано-Франковской области молодые люди нарушают правила дорожного движения и слушают российских исполнителей. Более того, они это делать в день, когда косовчане провожали в последний путь погибшего военного.

"Негодяи в родном Косово под роспопсу гоняют по городу. Во время проводов павшего героя в центре города едут за полицейскими машинами и насмехаются, выкладывают видео, где на красный пересекают перекресток, а вам все не ко времени. Полиция Ивано-Франковской области вы там в сознании из такими руководителями?

Это ваша прямая вина и ответственность! Это вы не увидели аналогичный случай еще с осени, когда ’быки’ нарушали комендантский час, слушали роспопсу и за сделанное им замечание бросали в волонтера Юлию Таринскую камни, а вы вместо 12 человек на видео увидели 2.

Вы там слепые? Делайте работу!!! Или работа сделает вас! Ну и к родителям девочек, что такие счастливые визжат под роспопсу и катаются Косово! Возможно, у вас еще не все потеряно. Вы точно узнаете своих чад. К родителям быкоты за рулем обращаться бесполезно... должны быть действия!", - говорится в сообщении. Также военный обратил внимание на комментарии под видео ребят. Там пишут "Слава россии".

Напомним, что в Днепре скандал во дворе спального дома вызвал аниматор в костюме пса Патрона. Он пришел на день рождения ребенка, включил громкую музыку во дворе и крутил русские треки о дне рождения.

Это возмутило не только соседей, которые громко вопили обиды и угрозы в сторону аниматора, но и самого пса Патрона. На оригинальной странице в Instagram он призвал не заказывать и не покупать эти костюмы, потому что они обесценивают его миссию.