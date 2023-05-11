В Одесі заклад увімкнув на всю вулицю "Руки вверх", які співали у путіна: власниця сказала "какая разніца" (відео)

Власниця закладу ще й проходить підозрюваною у кримінальному провадженню

В Одесі, де нещодавно водій відмовлявся везти пасажирів, бо не знають російської, знову стався мовний скандал. У місцевому кафе слухали музику російського гурту, який підтримав путіна.

Як повідомляє місцевий ресурс "Підслухано Одеса", в одному з закладів відпочинку на вулиці Дерибасівській під час корпоративу відвідувачі танцювали під гурт "Руки Вверх", соліст якого, підтримує війну проти України. У той час, коли в Україні заборонена публічна демонстрація російської музики.

Дівчина, яка назвалася власницею закладу, почала сперечатися з обуреними одеситами. Вона переконувала, що може слухати це у себе в закладі, бо це приватна територія. Однак її звідти забрали.

У мережі нагадали, що 22-річна дівчина нещодавно була затримана за створення мережі вербування до Європи секс-працівниць. Щодо неї відкрито кримінальне провадження за статтею 149 ККУ.

Нагадаємо, що раніше у Львові стався гучний скандал через російську музику. Молодики на елітному позашляховикові слухали путініста Лепса просто у центрі міста, увімкнувши музику на повну гучність.

Після цього оскандалилася львівська блогерка, яка вступилася за цих молодиків, що накинулися на журналіста після зауваження. Вона заявила, що українська музика для "рагулят", а ЗСУ — примітивні виродки.