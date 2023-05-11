Натяк на Арестовича? Данилов просить СБУ відреагувати на заяви про повернення російської мови

Заяви про повернення російської мови в Україні звучать як абсолютна ганьба

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що СБУ має звернути увагу на заяви із закликами повернути російську мову. Ймовірно, він натякав на недавні висловлювання Олексія Арестовича щодо того, що українці не повинні дискримінувати російськомовних громадян.

Про це секретар РНБО розповів в ефірі телемарафону. За його словами, подібні висловлювання сьогодні в умовах війни з росією просто неприпустимі.

"Зараз дехто починає розповідати, що нам треба повертати російську мову – це є абсолютною ганьбою. Я не знаю, куди там служба безпеки дивиться на цих діячів, які офіційно заявляють, що російська мова має бути поширена на території нашої країни. Це після того, як десятки тисяч наших громадян тим чи іншим чином постраждали від війни", — заявив Данилов.

Днями екс-радник заступника голови ОП Олексій Арестович заявив, що Київ залишається російськомовним містом. І незважаючи на війну, російської мови в ньому стає лише більше. За словами його знайомої касирки, із сотні покупців 14 до неї звертаються українською, а 86 — російською. Колишній позаштатний радник заступника голови ОП також розкритикував заклики до дискримінації російськомовних громадян України.

"У нас є тітки, які вчать онуків бити дітей за російські слова (маючи на увазі, ймовірно, Ірину Фаріон — Ред). Яка позиція держави має бути, якби вона дотримувалась Конституції? Дії цієї тітки підпадають під три статті Кримінального кодексу. Від держави реакції немає, а потім деякі державні діячі починають говорити "вб’ємо всю русю", — заявив він.

Через відсутність реакції влади громадяни вважають таку поведінку допустимою. А якби уряд "ляснув по шапці" за такі висловлювання, то всі б отримали правильний сигнал. Очевидно, Олексій Данилов мав на увазі, що саме на ці висловлювання має зреагувати СБУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олексій Данилов відреагував на спроби посадити Україну за стіл переговорів з росією. За його словами, якщо Україна і піде на переговори з окупантами, вони проходитимуть виключно на умовах Києва.