Дрібниця, а приємно: Арестович отримав "титул" терориста та екстреміста в росії

У росії внесли до списку терористів та екстремістів Арестовича та ще двох українців

Колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича внесено до списку "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу.

Повідомлення про це розміщено на офіційному сайті відомства.

У списку "терористів та екстремістів" з’явився такий запис: "Арештович Олексій Миколайович, 03.08.1975 року народження, місто Цітелі-Цкаро Грузинської РСР".

Сам Арестович прокоментував це так: "Дрібниця, а приємно".

Росфінмоніторинг (Федеральна служба з фінансового моніторингу Росії) — це орган виконавчої влади, що здійснює функції протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, екстремістської діяльності тощо в такому дусі.

Окрім Арестовича до списку терористів та екстремістів Росфінмоніторинг вніс колишнього голову Служби безпеки України Валентина Наливайченка та депутата Верховної Ради України від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка.

Нагадаємо, Арестович пішов з посади радника Офісу президента після свого помилкового публічного припущення, що ракета, яка потрапила 14 січня до житлового будинку в Дніпрі, могла бути збита силами ППО України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські хакери знову жахають росіян. На цей раз їм звідусіль чувся голос президента України. Перелякані та здивовані особи громадян країни-агресора треба бачити.