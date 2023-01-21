"Можу говорити все, що хочу": Арестович засумнівався у перемозі України у війні проти рф (відео)

Екс-радник ОПУ дав оцінку поточному стану справ

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович висловив сумнів у тому, що Україні вдасться перемогти у війні проти росії.

Як розповів він під час бесіди з журналістом Юрієм Романенком, переконаність в українській перемозі існувала до 14 січня, проте наразі ситуація змінилася.

"Якщо всі думають, що ми гарантовано виграємо війну, то дуже несхоже. З 14 числа вже перестало бути на це схоже", — сказав Арестович, додавши, що вже не є офіційною особою і може говорити все, що захоче.

При цьому він зазначив, що українці можуть легко перемогти, якщо залишатимуться об'єднаними та не влаштовуватимуть гризню один з одним.

Він звернув увагу на оцінку президента Польщі Анджея Дуди про швидкий наступ вирішального моменту, в якому стане зрозуміло, чи виживе Україна чи ні.

"Вона просто так була сказана? Чи він на основі якоїсь інформації каже?", — сказав Арестович.

Варто зазначити, що згадані слова Дуди пролунали 18 січня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Тоді він закликав дати ЗСУ більше військової допомоги, включаючи й танки, зазначивши, що росія все ще здатна вести війну і в неї залишається значна кількість військ в Україні.

"Можливо через кілька місяців, можливо, тижнів настане вирішальний момент, наступний вирішальний момент у цій війні, і в цей момент ми отримаємо відповідь на питання, виживе Україна чи ні ", — сказав Дуда.

Залишається незрозумілим, чому Арестович згадав дату 14 січня, проте варто нагадати, що напередодні російський диктатор змінив командувача окупаційного угрупування віск в Україні. Тепер за бойові дії відповідає особисто начальник генштабу росії валерій герасимов.