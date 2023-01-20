Захід перестав боятися путіна і повірив у перемогу України

Від кремля починають відколюватись навіть такі вірні соратники, як Іран.

Цього тижня пролунало кілька важливих заяв, які дозволяють обережно сподіватися на те, що найближчим часом може настати перелом у війні з росією, причому на користь України.

Німеччина відкинувши обережність, визнала, що воює з росією на боці України, нехай і "непрямо", а США обережно заявили, що повинні допомогти Києву повернути Крим військовим шляхом. І навіть один з небагатьох партнерів окупанта, що постачає росії дрони-вбивці – Іран, раптово заявив, що Крим, насправді наш, український.

"Телеграф" спробував розібратися, що може означати така зміна риторики.

"Без Криму все розвалиться"

18 січня New York Times опублікував матеріал, який став невеличкою сенсацією. Якщо коротко, в адміністрації Байдена визнали, що настав час надати Україні озброєння, здатне вразити військові цілі в Криму, а насамперед – горезвісний Кримський міст. Це зможе наочно показати всьому світу, що Крим не перебуває під беззаперечним російським контролем. Крім того, такий удар "може серйозно підірвати здатність москви просунути свої лінії фронту вперед".

"Без Криму все розвалиться", — заявила виданню високопоставлений представник Пентагону в Україні Евелін Фаркас.

"Раніше військові та адміністративні чиновники в приватному порядку ставили під сумнів доцільність того, щоб Україна зосередилася на ударах по Криму, стверджуючи, що київські військові мають більш привабливі цілі на полях битв, – пише New York Times. – Нове мислення щодо Криму показує, як далеко просунулися офіційні особи адміністрації Байдена з самого початку війни, коли вони боялися публічно визнати, що Сполучені Штати поставляють зенітні ракети Stinger для українських військ".

У Тегерані теж щось знають

Міністр закордонних справ Ірану: "Ми не визнаємо відділення Криму"

Але найдивовижнішу заяву зробив цими днями Тегеран. Нагадаємо, що Іран – один із найближчих союзників Кремля нарівні з Китаєм, Сирією та Венесуелою. Досить згадати горезвісні іранські дрони-камікадзе "Шахеди", якими Росія обстрілювала Київ у новорічну ніч. Військова підтримка росії коштувала і так обкладеній з усіх боків санкціями Ісламській республіці запровадження низки нових санкцій країнами Євросоюзу та США.

І от 19 січня глава МЗС Ірану Хоссейн Амірабдоллахян раптово заявив, що його держава відмовляється визнати анексію росією окупованих територій України. Насамперед він назвав Крим.

"Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародного права, і з цієї причини, незважаючи на прекрасні відносини між Тегераном та москвою, ми не визнаємо відділення Криму, а також Луганської та Донецької областей від України", – сказав іранський дипломат.

Можна лише здогадуватися про те, що знають у Тегерані про можливі події на окупованому півострові, але схоже на те, що від кремля починають відколюватись навіть такі вірні соратники, як Іран.

Ядерної війни не буде

Американські партнери України аргументують свою войовничу позицію щодо кримського питання тим, що атака військово-морських баз на півострові дозволить зміцнити позиції нашої країни на будь-яких майбутніх переговорах.

Але такий поворот – від умов недоторканності Криму для українських ракетних ударів до визнання того, що півострів став плацдармом окупантів, і з цим нарешті треба щось робити, має куди простіше пояснення.

Попри чергові ядерні погрози від "змінника" путіна – медведєва, з якими він виступив днями, колективний Захід отримав підтвердження того, що путін відмовився від ідеї застосувати тактичне ядерне озброєння. І хоча невелика ймовірність такого результату ще залишається, визнають речники видання, у статті New York Times ясно артикулюється, що ядерної "відповіді" вже можна не побоюватися.

А з урахуванням того, що війна загрожує перерости в позиційну, як це сталося в Першу світову, подальше протистояння ще більше посилить економічну кризу. Нагадаємо, хоча боротьбу нашої країни з окупантами підтримують майже по всій Європі, у країнах Євросоюзу також популярна думка, що військова підтримка України надто дорого обходиться платникам податків. У жовтні інспіровані кремлем мітинги протесту пройшли у Чехії, а у листопаді – у Німеччині та Болгарії.

При цьому, попри санкції та втрату монополії на газовому ринку Європи, ніхто точно не знає, в якому стані російська економіка і як довго кремль здатний продовжувати війну, вважає експерт з питань зовнішньої політики та безпеки, дипломат Олександр Хара. "Є лише загальне враження, оскільки велика кількість даних закрита, і ми не знаємо про стійкість російського суспільства", – зазначив експерт у розмові з кореспондентом "Телеграфу".

Втім, він не виключає, що зміни у міжнародній підтримці України разом зі збільшенням військової допомоги від Заходу та успіхи ЗСУ на фронтах можуть наблизити завершення війни проти росії та деокупацію всіх українських територій, включаючи Крим.

Нагадаємо, що зброї НАТО у ЗСУ більше, аніж у деяких членів альянсу.