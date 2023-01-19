росія програла війну Європі. Поки що енергетичну

Сьогодні частка російського газу на європейському ринку зменшилася до якихось 10%

Європа вивчила уроки газового шантажу кремля і тепер зможе диктувати свої умови росії на енергетичних ринках, констатував сьогодні, 19 січня, американський економіст Андерс Аслунд. Цьому сприяли не лише економічні умови, коли Євросоюз, неприємно вражений цінами на російський газ 2022 року, ще влітку почав накопичувати запаси у сховищах, а й сама природа – аномально тепла зима дозволила заощадити газ, а завдяки зниженню рівня економіки, відповідно, знизилися й витрати нафти.

Як енергетичний шантаж Росії зазнав нищівного краху, читайте в матеріалі "Телеграфу".

Газова революція за 10 місяців

Хоч як дивно, але першою звільнилася від газового ярма Німеччина – країна, яка стала мимовільним партнером росії в енергетичному шантажі Європи. Не дарма екс-раднику колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель Крістофу Хойсгену, який багато років консультував фрау Меркель із зовнішньополітичних питань, по суті, довелося вибачатися за "Північний потік — 2".

18 січня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив в інтерв’ю ВВС, що країна більше не імпортує енергоресурси з Росії. І це при тому, що енергетична залежність Німеччини від рф була, по суті, жахливою – до минулого року країна імпортувала близько половини газу з росії та понад третину нафти.

"Для відмови від усіх видів палива з росії Німеччині вистачило десяти місяців. Так, з 31 серпня 2022 року ФРН живе без російського газу, з 10 серпня — без вугілля, з 5 грудня — без морської нафти, а з 1 січня 2023 — без трубопровідної нафти", — підсумував голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

І це при тому, що ще влітку 2022 року в Євросоюзі заявляли, що на газову "перебудову" знадобляться роки.

Повернулися до мирного атому

Як їм це вдалося? По-перше, у країні відновилася робота електростанцій, що працюють на вугіллі, а три атомні електростанції, які планувалося закрити під тиском "зелених", влада закривати передумала. По-друге, природний газ Німеччина тепер качає з Норвегії та США.

Слідом за Німеччиною відмовилася від російського газу Велика Британія.

Запам’ятайте цей твіт

"Ми перекриваємо путіну шлях до фінансування його незаконної війни та підтримуємо країни по всьому світу у зменшенні їхньої власної залежності", — повідомило міністерство закордонних справ королівства на своїй сторінці в Twitter у перший день 2023 року.

До Німеччини та Великої Британії приєдналися Хорватія, Литва, Португалія та Швеція.

А хто купує?

Активно продовжують качати газ із росії Іспанія, Бельгія та Нідерланди, а також Сербія та Угорщина – мало того, планують нарощувати обороти. Найбільшим покупцем до останнього моменту залишалася Туреччина, але відкриття нових родовищ у грудні минулого року обсягом 58 млрд кубометрів дозволить їй також здобути незалежність від рф вже найближчим часом. Натхненні знахідкою турки подвоїли свої зусилля в бурінні нових свердловин у Чорному морі.

За межами ЄС найбільшими імпортерами залишаються Китай та Індія. 2019 року запрацював газопровід "Сила Сибіру", яким за три роки росія перекачала до Китаю близько 10 млрд кубометрів газу, а до 2025 року газопровід повинен вийти на повну потужність 38 млрд кубометрів. Крім того, у лютому путін досяг домовленості про продаж Китаю додаткових 10 млрд кубометрів газу, пише Reuters.

У Євросоюзі феноменальні запаси газу

Зараз у Німеччині сховища заповнені на 91%, і якщо погода не підведе, то цієї весни вдасться зберегти вдвічі більше газу, аніж за підсумками минулорічної зими, коли у сховищах залишилося приблизно 35%.

На даний момент така ситуація спостерігається у всій Європі. Як заявив ще 4 січня представник Єврокомісії Тім Макфі, газосховища у Євросоюзі заповнені приблизно на 83%. А це на 13% вище, аніж у середньому у попередні роки. В Австрії, наприклад, ще у листопаді цей показник становив 90%.

Що більше газу в сховищах і що тепліша погода, то нижча його ціна. Як повідомило видання Le Figaro, зараз закупівельні ціни на газ в Європі впали до мінімуму з моменту вторгнення росії в Україну. А якщо падає вартість газу, це автоматично означає зниження цін на електроенергію, оскільки чимало електростанцій у Європі виробляють її з допомогою газу.

Таким чином, вже зараз можна сказати, що росія не просто програла локальну енергетичну війну з Європою – її домінування на газовому ринку закінчилося назавжди. Сьогодні частка російського газу на європейському ринку зменшилася до якихось 10% проти 50% до вторгнення, пише Deutche Wellе.

Отже, закладено ще одну цеглу в майбутню перемогу України, тому що Європі вдалося позбавити кремль великого шматка економічного пирога, який москва планувала кинути в топку війни.

Нагадаємо, що Європарламент проголосував за трибунал для путіна та лукашенка.