россия проиграла войну Европе. Пока что энергетическую

Сегодня доля российского газа на европейском рынке сжалась до каких-то 10%

Европа выучила уроки газового шантажа кремля и теперь сможет диктовать свои условия россии на энергетических рынках, констатировал сегодня, 19 января, американский экономист Андерс Аслунд. Этому способствовали не только экономические условия, когда Евросоюз, неприятно удивленный ценами на российский газ в 2022 году, еще летом начал накапливать запасы в хранилищах, но и сама природа – аномально теплая зима позволила сэкономить газ, а благодаря снижению уровня экономики, соответственно, снизились и расходы нефти.

Как энергетический шантаж россии потерпел сокрушительный крах, читайте в материале "Телеграфа".

Газовая революция за 10 месяцев

Как ни странно, но первой освободилась от газового ярма Германия – страна, которая стала невольным партнером россии в энергетическом шантаже Европы. Не зря экс-советнику бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Кристофу Хойсгену, который много лет консультировал фрау Меркель по внешнеполитическим вопросам, по сути, пришлось извиняться за "Северный поток — 2".

18 января министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил в интервью ВВС, что страна больше не импортирует энергоресурсы из россии. И это притом, что энергетическая зависимость Германии от рф была, по сути, чудовищной – до прошлого года страна импортировала около половины газа из россии и более трети нефти.

"Для отказа от всех видов топлива из россии Германии хватило десять месяцев. Так, с 31 августа 2022 года ФРГ живет без российского газа, с 10 августа — без угля, с 5 декабря — без морской нефти, а с 1 января 2023 года — без трубопроводной нефти", — подытожил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

И это при том, что еще летом 2022 года в Евросоюзе заявляли, что на газовую "перестройку" потребуются годы.

Вернулись к мирному атому

Как им это удалось? Во-первых, в стране возобновилась работа электростанций, работающих на угле, а три атомные электростанции, которые планировалось закрыть под давлением "зеленых", власти закрывать передумали. Во-вторых, природный газ Германия теперь качает из Норвегии и США.

Вслед за Германией отказалась от российского газа Великобритания.

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"Мы перекрываем путину путь к финансированию его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру в уменьшении их собственной зависимости", — сообщило министерство иностранных дел королевства на своей странице в Twitter в первый день 2023 года.

К Германии и Великобритании присоединились Хорватия, Литва, Португалия и Швеция.

А кто покупает?

Активно продолжают качать газ из рф Испания, Бельгия и Нидерланды, а также Сербия и Венгрия – мало того, планируют наращивать обороты. Крупнейшим покупателем до последнего момента оставалась Турция, но открытие новых месторождений в декабре прошлого года объемом 58 млрд кубометров позволит ей также обрести независимость от рф уже в самое ближайшее время. Вдохновленные находкой, турки удвоили свои усилия в бурении новых скважин в Черном море.

За пределами ЕС крупнейшими импортерами остаются Китай и Индия. В 2019 году заработал газопровод "Сила Сибири", по которому за три года россия перекачала в Китай около 10 млрд кубометров газа, а к 2025 году газопровод должен выйти на полную мощность в 38 млрд кубометров. Кроме того, в феврале путин достиг договоренности о продаже Китаю дополнительных 10 млрд кубометров газа, пишет Reuters.

В Евросоюзе феноменальные запасы газа

Сейчас в Германии хранилища заполнены на 91%, и если погода не подведет, то этой весной удастся сохранить вдвое больше газа, чем по итогам прошлогодней зимы, когда в хранилищах осталось примерно 35%.

На данный момент такая ситуация наблюдается по всей Европе. Как заявил еще 4 января представитель Еврокомиссии Тим Макфи, газохранилища в Евросоюзе заполнены примерно на 83%. А это на 13% выше, чем в среднем в предыдущие годы. В Австрии, например, еще в ноябре этот показатель составлял 90%.

Чем больше газа в хранилищах и чем теплее погода, чем ниже его цена. Как сообщило издание Le Figaro, на данный момент закупочные цены на газ в Европе упали до минимума с момента вторжения рф в Украину. А если падает стоимость газа, это автоматические означает снижение цен на электроэнергию, поскольку многие электростанции в Европе производят ее из газа.

Таким образом, уже сейчас можно сказать, что россия не просто проиграла локальную энергетическую войну с Европой – ее доминирование на газовом рынке закончилось навсегда. Сегодня доля российского газа на европейском рынке сжалась до каких-то 10% против 50% до вторжения, пишет Deutche Wellе.

А значит, заложен еще один кирпич в будущую победу Украины, потому что Европе удалось лишить кремль большого куска экономического пирога, который москва планировала бросить в топку войны.

Напомним, что Европарламент проголосовал за трибунал для путина и лукашенко.