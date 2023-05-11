Ці обличчя треба бачити: росіян із усіх щілин "атакував" голос Зеленського (відео)

Росіяни були в шоці

Українські хакери знову кошмарять росіян. На цей раз їм звідусіль чувся голос президента України. Перелякані та здивовані обличчя громадян країни-агресора треба бачити.

Так, у мережі поширюються відео, як невідомі хакери зламали низку камер спостереження у різних містах росії. Завдяки їхньому функціоналу у зломщиків була можливість не лише спостерігати за росіянами, а й надіслати їм послання. І вони цим скористалися.

Так, у різних куточках росії з камер росіян почав долинати голос Володимира Зеленського, який звертався до них, а передував йому сигнал повітряної тривоги.

"Тим, хто розуміє лише російською: хочете жити — біжіть, хочете жити — здавайтеся в полон, хочете жити — боріться ...", - звернувся голос до росіян.

Мало сказати, що подиву росіян не було меж. Деякі з них просто вставали в ступор, інші трохи "провантажившись" навіть кидалися на камери.

Закінчила звернення пісня "Червона калина", під яку деякі навіть пританцьовували.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що хакери "підкоригували" замовлення російського волонтера і замовили на його гроші гору фалоімітаторів.

Також ми повідомляли, що хакери взяли участь у російсько-іранській конференції.