Эти лица нужно видеть: россиян из всех щелей "атаковал" голос Зеленского (видео)

Россияне были в шоке

Украинские хакеры снова кошмарят россиян. В этот раз им отовсюду слышался голос президента Украины. Испуганные и удивленные лица граждан страны-агрессора нужно видеть.

Так, в сети распространяются видео, как неизвестные хакеры взломали ряд камер наблюдения в разных городах россии. Благодаря их функционалу у взломщиков имелась возможность не только наблюдать за россиянами, но и отправить им послание. И они этим воспользовались.

Так, в разных уголках россии с камер россиян начал доносится голос Владимира Зеленского, который обращался к ним, а предшествовал ему сигнал воздушной тревоги.

"Тем, кто понимает только по-русски: хотите жить — бегите, хотите жить — сдавайтесь в плен, хотите жить — боритесь…", — обратился голос к россиянам.

Мало сказать, что удивлению россиян не было предела. Некоторые их них просто вставали в ступор, а другие немного "прогрузившись" даже бросались на камеры.

Закончила обращение песня "Червона калына" под которую некоторые даже пританцовывали.

Напомним, ранее мы писали о том, что хакеры "подкорректировали" заказ российского волонтера и заказали на его деньги гору фаллоимитаторов.

Также мы сообщали, что хакеры поучаствовали в российско-иранской конференции.