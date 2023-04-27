"Пишите завещания, СБУ придет за каждым": хакеры поучаствовали в российско-иранской конференции (видео)

Конференция Ирана и рф закончилась неожиданным финалом

Хакеры продолжают кошмарить россиян и на сей раз они взломали российско-иранскую конференцию 25 апреля, на которой обсуждались новые форматы сотрудничества. В один момент в платформе Zoom к участникам присоединился еще один "гость" от украинской стороны под именем Симиндей В.В и описал незавидную дальнейшую судьбу каждого, кто принимал участие в данном конференции.

Соответствующее видео было опубликовано в одном из крупных и популярных украинских пабликов в Telegram.

"Коллеги, одну минутку. Хотелось бы всех поблагодарить за содержательную беседу. Особенно поблагодарить организаторов за приглашение украинской стороны — именно за возможность участия Службы безопасности Украины в данном мероприятии. Вы не волнуйтесь, СБУ придет за каждым военным преступником и их пособником, так что готовьтесь, пишите завещания, отписывайте на детей и жен то, что у вас есть", — сказал новый "участник" конференции.

В то же время он упомянул, что Иран, который поставлял дроны-камикадзе для страны-агрессора, также понесет наказание за свои действия.

"Иран ответит за поставки своих дронов россии, за то, что эти дроны стреляют по Украине. Бойтесь, оккупанты. Ваши дни сочтены", — отметил неизвестный.

В конце он предупредил участников конференции, что вся беседа была записана и она непременно попадет в СМИ.

"И каждый здесь, который участвовал, попадет в "Миротворец" и больше никогда не заедет ни в одну цивилизованную страну. Это касается и переводчиков и технического персонала", — подытожил он.

Видео - "Труха Украина"

Отметим, что во вторник, 25 апреля, в москве состоялась международная конференция "Российско-иранское сотрудничество в меняющемся мире". В ней приняли участие первый заместитель председателя госдумы по делам СНГ Константин Затулин, представители "Росатома", сотрудники правительства рф и посол Ирана в россии Казем Джалалы. Конференция посвящена различным аспектам российско-иранского взаимодействия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские хакеры слили в сеть данные одного из своих лидеров и назвали это "расплатой за неаккуратность".