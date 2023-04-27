"Пишіть заповіти, СБУ прийде по кожного": хакери взяли участь у російсько-іранській конференції (відео)

Конференція Ірану та росії закінчилася несподіваним фіналом

Хакери продовжують кошмарити росіян і цього разу вони зламали російсько-іранську конференцію 25 квітня, де обговорювалися нові формати співпраці. Одного разу у платформі Zoom до учасників приєднався ще один "гість" від української сторони під ім’ям Симиндей В.В. та описав незавидну подальшу долю кожного, хто брав участь у даній конференції.

Відповідне відео було опубліковано в одному з великих та популярних українських пабліків у Telegram.

"Колеги, одну хвилинку. Хотілося б усім подякувати за змістовну бесіду. Особливо подякувати організаторам за запрошення української сторони – саме за можливість участі Служби безпеки України у цьому заході. Ви не хвилюйтеся, СБУ прийде по кожного військового злочинця та їхніх поплічників, тож готуйтеся, пишіть заповіти, відписуйте на дітей та дружин те, що у вас є", — сказав новий "учасник" конференції.

Водночас він згадав, що Іран, який постачав дрони-камікадзе для країни-агресора, також буде покараний за свої дії.

"Іран відповість за постачання своїх дронів росії, за те, що ці дрони стріляють по Україні. Бійтеся, окупанти. Ваші дні злічено", — зазначив невідомий.

Наприкінці він попередив учасників конференції, що всю розмову було записано і вона неодмінно потрапить до ЗМІ.

"І кожен тут, який брав участь, потрапить до "Миротворця" і більше ніколи не заїде в жодну цивілізовану країну. Це стосується і перекладачів, і технічного персоналу", — підсумував він.

Відео — "Труха Україна"

Зазначимо, що у вівторок, 25 квітня, в москві відбулася міжнародна конференція "Російсько-іранське співробітництво у змінюваному світі". У ній взяли участь перший заступник голови держдуми у справах СНД Костянтин Затулін, представники "Росатому", співробітники уряду росії та посол Ірану в рф Казем Джалали. Конференція присвячена різним аспектам російсько-іранської взаємодії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські хакери злили в мережу дані одного зі своїх лідерів і назвали це "розплатою за неакуратність".