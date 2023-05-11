Мелочь, а приятно: Арестович получил "титул" террориста и экстремиста в россии

В россии внесли в список террористов и экстремистов Арестовича и еще двоих украинцев

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович внесен в список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте ведомства.

В списке "террористов и экстремистов" появилась такая запись: "Арестович Алексей Николаевич, 03.08.1975 года рождения, город Цители-Цкаро Грузинской ССР".

Сам Арестович прокомментировал это так: "Мелочь, а приятно".

Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу рф) — это орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и прочее в таком духе.

Кроме Арестовича в список террористов и экстремистов Росфинмониторинг внес бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и депутата Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.

Напомним, Арестович ушел с поста советника Офиса президента после своего ошибочного публичного предположения, что попавшая 14 января в жилой дом в Днепре ракета могла быть сбита силами ПВО Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские хакеры снова кошмарят россиян. В этот раз им отовсюду слышался голос президента Украины. Испуганные и удивленные лица граждан страны-агрессора нужно видеть.