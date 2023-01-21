"Могу говорить все, что хочу": Арестович усомнился в победе Украины в войне против рф (видео)

Экс-советник ОПУ дал оценку текущему положению дел

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович выразил сомнение в том, что Украине удастся победить в войне против россии.

Как рассказал он во время беседы с журналистом Юрием Романенко, убежденность в украинской победе существовала до 14 января, однако сейчас ситуация изменилась.

"Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень непохоже. С 14-го числа уже перестало быть на это похоже", — сказал Арестович, добавив, что уже не является официальным лицом и может говорить все, что захочет.

При этом он отметил, что украинцы могут легко победить, если будут оставаться объединенными и не будут устраивать грызню друг с другом.

Он обратил внимание на оценку президента Польши Анджея Дуды о скором наступлении решающего момента, в котором станет понятно, выживет ли Украина или нет.

"Она просто так была сказана? Или он на основе какой-то информации говорит?", — сказал Арестович.

Стоит отметить, что упомянутые слова Дуды прозвучали 18 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Тогда он призвал дать ВСУ больше военной помощи включая и танки, отметив, что россия все еще способна вести войну и у нее остается значительное количество войск в Украине.

"Возможно через несколько месяцев, возможно недель наступит решающий момент, следующий решающий момент в этой войне, и в этот момент мы получим ответ на вопрос, выживет Украина или нет", — сказал Дуда.

Остается непонятным, почему Арестович упомянул дату 14 января, однако стоит напомнить, что накануне российский диктатор сменил командующего оккупационной группировкой воск в Украине. Теперь за боевые действия отвечает лично начальник генштаба россии валерий герасимов.