Скандал навколо "російськомовного Києва". Арестович порадив СБУ зайнятися Даніловим

До цього Данілов радив Службі безпеки звернути увагу на заклики повернути російську мову, натякаючи на висловлювання Арестовича

Ексрадник глави Офісу президента Олексій Арестович відповів на нещодавнє прохання секретаря РНБО Олексія Данілова до СБУ відреагувати на заяви про повернення російської мови. Арестович продовжує наполягати на своєму — російська мова нікуди не поділася.

Свою позицію Арестович пояснив у ексклюзивному коментарі "Телеграфу".

"Я не розумію, що означає "повернення російської мови". Чи вона кудись пішла? Чи скасували 10 статтю Конституції, яка гарантує вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов національних меншин України?.. Оці питання (особливо, що стосується Конституції) варто задати пану Данілову", — відповів Арестович.

Ексрадник глави Офісу президента також піддав сумніву професійну кваліфікацію секретаря РНБО та порадив СБУ краще зайнятися самим Даніловим:

"Якщо він так само знає та використовує законодавство України під час виконання своїх службових обов’язків, боюся, наша Ненька у великій небезпеці. І оце — дійсно привід звернути увагу на діяльність пана Данілова не лише з боку СБУ, а з боку тих, хто має визначати його професійну кваліфікацію", — заявив Арестович.

Нагадаємо, що недавно Арестович порушив досить чутливе для українського суспільства питання російської мови під час інтерв'ю з журналістом Василем Головановим. Зокрема, він заявив, що після початку повномасштабної війни Київ ще більше "заговорив" російською. Як аргумент навів історію знайомої касирки, яка провела експеримент та підрахувала, що на кожну сотню покупців припадає по 86 людей, які розмовляють російською й лише 14 звертаються до неї українською.

"Київ — російськомовне місто. Ну, скільки можна виступати проти реальності", — сказав Арестович.

Також ексрадник глави Офісу президента розкритикував заклики до начебто дискримінації російськомовних громадян України. Мовляв, для Заходу мовна суперечка, яка існує в нашому суспільстві, сприймається як дикість.

"У нас є тьоті, які вчать онуків бити дітей за російські слова (маючи на увазі, ймовірно, екснардепа і мовознавицю Ірину Фаріон. — Ред.). Яка позиція держави має бути, якби вона дотримувалась Конституції? Дії цієї тьоті підпадають під три статті Кримінального кодексу. Від держави реакції нема, а потім деякі державні діячі починають говорити "вб’ємо всю русню", — заявив він.

Арестович тоді заявив, що через відсутність реакції влади громадяни вважають таку поведінку допустимою. А якби уряд "дав по шапці" за такі висловлювання, то всі б отримали правильний сигнал.

Після цього секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що СБУ має звернути увагу на заяви із закликами повернути російську мову, ймовірно, натякаючи на Олексія Арестовича. За його словами, подібні висловлювання сьогодні в умовах війни з росією просто неприпустимі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі звільнили 82-річного викладача коледжу, який вів пари російською та змушував дітей вивчати Чайковського.