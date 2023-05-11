Украину затягивают на переговоры с рф: Данилов жестко ответил "посредникам"

Данилов рассказал, почему Украина не собирается вести переговоры с оккупантами

Различные страны заинтересованы в том, чтобы Украина начала переговоры с росией, в мире на этот счет "организовалась большая кампания".

Такое заявление в эфире телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, если Украина и пойдет на переговоры с оккупантами, то они будут проходить исключительно на условиях Киева.

"Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы как можно быстрее усадить нас за стол переговоров на условиях России", — сказал он.

Данилов отметил, что сейчас предложения по переговорам все активнее звучат из разных стран.

Секретарь СНБО дал четко понять, что национальные интересы нашей страны никто "сдавать" не будет, как бы это не хотелось представителям настаивающих на переговорах стран.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Китай может подтолкнуть Украину к тому, чтобы сесть за стол переговоров с оккупантами. Также о вероятных переговорах высказывался и американский политик и дипломат Генри Киссинджер. По его словам, они вероятны даже в этом году.