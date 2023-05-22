Арестовича застукали на пляжі в Ізраїлі: фото та відео

Арестович був помічений на пляжі зі своєю родиною

Колишнього радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, який раніше вже встиг під час гайнути до Італії у справах, тепер було помічено на одному з пляжів в Ізраїлі, тоді як у нашій країні триває запекла війна.

Свіжі фотографії та відео Олексія Арестовича були опубліковані сьогодні, 22 травня, у популярному Telegram-каналі Harley Quinn.

Питання про те, як Арестович виїхав за кордон в умовах воєнного стану, залишається відкритим, оскільки на опублікованих фото зовсім не схоже на те, що він має важливе відрядження або робочу поїздку.

До слова, увагу громадськості прикував зовнішній вигляд ексрадника Єрмака. На кадрах можна побачити, що постать Арестовича явно помітно змінилася і він додав у вазі.

"Викреслюю Арестовича зі списку крашів цього сезону. Це ж треба було таке черево від’їсти", — йдеться у повідомленні.

За даними телеграм-каналу, зараз Арестович перебуває в Ізраїлі разом зі своєю родиною, а дані фотографії та відео нібито було зроблено сьогодні на пляжі у Тель-Авіві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олексій Арестович, за даними опитування Київський міжнародний інститут соціології спільно з агентством USAID та рухом "Опора", увійшов до ТОП-10 публічних осіб, яким довіряють українці. Минулого року він посідав у цьому рейтингу друге місце після Володимира Зеленського.