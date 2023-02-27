"На два-три тижні?": Ареcтович під час війни гайнув до Італії у справах (фото)

Поїздка Арестовича обурила українців

Звільнений з посади радника Офісу президента Олексій Арестович поїхав до Рима на "ділову зустріч". Там він має зустрітися з українськими бізнесменами та лобістами українських інтересів в Італії.

Про це пише Afisha.it, яка після прибуття Арестовича до країни взяла у нього інтерв’ю.

"На запрошення Ukraine Lobby and Business Club він зустрінеться з українськими підприємцями та лобістами українських інтересів в Італії. Очікується, що під час цього ділового заходу йтиметься про важливість публічної дипломатії", — йдеться у матеріалі.

У столиці Італії колишній радник ОП розповів, як йому подобається ця країна, її громадяни та подорожі, а також ділився своїми смаковими уподобаннями у місцевій кухні. Не забув Арестович під час свого відрядження і про війну в Україні.

Олексій Арестович (праворуч) в Італії

"Йому подобаються подорожі, тому мріє об’їхати весь світ і не один раз, але… Але каже, що спочатку треба виграти війну", — пише видання.

До речі, на поїздку Арестовича вже встигли відреагувати і пересічні українці. Вони цікавляться, як під час загальної мобілізації та воєнного стану, коли навіть депутатам заборонили виїзд із країни, колишній радник ОП зміг потрапити до Італії.

Нагадаємо, що Олексій Арестович написав заяву на звільнення після того, як потрапив у гучний скандал через заяву про збиту російську ракету Х-22 українськими силами ППО у Дніпрі, де загинуло близько 50 чоловік.

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