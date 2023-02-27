"На две-три недели?": Арестович во время войны прошвырнулся в Италию по делам (фото)

Поездка Арестовича возмутила украинцев

Уволенный с должности советника Офиса президента Алексей Арестович поехал в Рим на "деловую встречу". Там он должен встретится с украинскими бизнесменами и лоббистами украинских интересов в Италии.

Об этом пишет Afisha.it, которая по прибытии Арестовича в страну взяла у него интервью.

"По приглашению Ukraine Lobby and Business Club он встретится с украинскими предпринимателями и лоббистами украинских интересов в Италии. Ожидается, что в ходе этого делового мероприятия речь пойдет о важности публичной дипломатии", — говорится в материале.

В столице Италии бывший советник ОП рассказал, как ему нравится эта страна, её граждане и путешествия, а также делился своими вкусовыми предпочтениями в местной кухне. Не забыл Арестович во время командировки и про войну в Украине.

Алексей Арестович в Италии

"Ему нравятся путешествия, поэтому мечтает объехать весь мир и не один раз, но… Но говорит, что сначала нужно выиграть войну", — пишет издание.

К слову, на поездку Арестовича уже успели отреагировать и простые украинцы. Они задаются вопросом, как во время всеобщей мобилизации и военного положения, когда даже депутатам запретили выезд из страны, бывший советник ОП смог попасть в Италию.

Напомним, что Алексей Арестович написал заявление на увольнение после того, как попал в громкий скандал из-за заявления о сбитой российской ракете Х-22 украинскими силами ПВО в Днепре, где погибли около 50 человек.

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