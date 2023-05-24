Арестович відреагував на звинувачення у відпочинку за кордоном пікантним селфі (фото)

Арестович без слів відповів на інформацію про те, що він нібито відпочиває в Ізраїлі

Колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович вирішив "відповісти" на інформацію про відпочинок із сім’єю в Ізраїлі після того, як його фотографії поширилися у соціальних мережах та стали темою для обговорення у ЗМІ.

Головне питання полягало в тому, як ексраднику Єрмака вдалося виїхати за кордон під час воєнного стану, оскільки опубліковані фото явно не свідчать про робоче відрядження. Але окрім цього багато хто звернув увагу і на постать Арестовича. По пляжу він ходив у плавках і громадськість помітила, що він значно додав у вазі.

Втім, на такі заяви користувачів соціальних мереж він вирішив відповісти новою фотографією, яку сьогодні, 24 травня, опублікував на своїй сторінці у Facebook. На фото Арестович вирішив продемонструвати свою фігуру без слів спростовуючи відпочинок в Ізраїлі.

При цьому в коментарях Олексій Арестович зазначив, що "жити треба так, щоби всі обговорювали твій живіт".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 січня 2023 року Олексія Арестовича було звільнено з посади радника глави Офісу президента України після скандалу через його слова про нібито збиття російської ракети Х-22 українськими силами ППО, внаслідок якого вона впала на житловий багатоквартирний будинок у Дніпрі.