Скандального военкома Борисова заманили в Киев для задержания: чем его соблазнили

НАПК проводит масштабные проверки образа жизни военкомов

24 июля в Киеве задержали одиозного одесского военкома-миллионера Евгения Борисова. Появились интересные подробности, как он оказался в столице и почему был задержан рядом со зданием ГБР.

Об этом рассказал экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

После того как ГБР объявило Борисову подозрение, в течение двух суток найти его не могли.

По данным Мосийчука, два дня перед задержанием Борисов провел не в Киеве, а на самом юге Одесской области в районе Рени. Там он проводил встречи почти со всеми военными руководителями и правоохранителями Южного региона и пытался через них решить свои проблемы.

"Для Борисова не было никаких проблем с Юга Одесщины пересечь границу и отправиться в Испанию, но он до последнего верил, что решит и на этом погорел. Силовики, ссылаясь на заместителя Генпрокурора, одессита Дмитрия Вербицкого, с которым Борисов давно был знаком лично, пообещали, что если он сдастся сам, то его не арестуют, а в суде все это порешают…", — пишет экс-нардеп.

По его словам, Борисов "повелся" еще и "что-то отвалил" за то, что для него "порешают".

По данным Мосийчука, скандального военкома вывезли на военном авто на Киев и Борисов пошел сдаваться в ГБР. На подходе к зданию его и задержали сотрудники которых заранее предупредили те, кто обещал "порешать".

Заместитель председателя НАПК Артем Сытник сообщил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) взялось проверять образ жизни военнослужащих на всех уровнях. Сейчас проводится 102 таких мониторинга, но эта цифра может расти.

"НАПК еще до создания специальной комиссии при Минобороны фокусировало внимание на том, что это зона повышенного риска: военкоматы занимаются мобилизацией, есть много желающих избежать мобилизации, и военкоматы за определенное вознаграждение могут помочь это сделать. Сейчас мы сформировали базу, в которую вошли 1800 руководителей и заместителей руководителей ТЦК", — отметил он.

Напомним, в апреле 2023 года Мосийчук сообщил, что Евгений Борисов рассекает на премиальном авто, которое он ввез в Украину под видом гуманитарной помощи. Затем в июне "Схемы" опубликовали расследование "Батальон Испания", в котором фигурировал Борисов. В частности, выяснилось, что у его матери есть вилла стоимостью в несколько миллионов евро, а также ряд элитных авто. 23 июля президент Украины Владимир Зеленский в ходе Ставки Главнокомандующего дал поручение Залужному немедленно уволить с должности одесского военкома. 22 июля, ГБР объявило о подозрении Евгению Борисову. Ему инкриминируют незаконное обогащение.