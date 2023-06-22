Одесский военком-миллионер и многие другие: журналисты нашли имущество "вип-украинцев" в Испании (видео)

Журналисты показали имущество известных украинцев на побережье Средиземного моря

Украинские миллионеры и другие одиозные личности с приходом тепла меняют элитные зимние курорты на не менее дорогостоящие элитные места у моря.

В новом расследовании проекта "Схемы" журналисты выяснили, кто из украинских "вип-беженцев" имеет имущество на берегу Средиземного моря в Испании и может проводить время там.

Одним из главных фигурантов выпуска под названием "Батальон Испания" стал скандальный начальник Одесского областного территориального центра комплектации (ТЦК) Евгений Борисов. Уже давно было известно, что его мать является владелицей тамошней виллы стоимостью в несколько миллионов евро и нескольких элитных автомобилей.

Теперь стало известно, что жена Борисова владеет офисными помещениями в престижном районе курорта. Еще один из автомобилей принадлежит его теще.

Вилла, записанная на мать Борисова

Журналисты показали на видео недвижимость, которой владеет семья скандального военкома. В телефонной беседе они попытались уточнить у Борисова, как в течение 2022 года его родственники обжились таким количеством имущества на элитном курорте. В ответ на это тот сказал, что ему и его семье якобы ничего не принадлежит. Борисов рассказал, что его жена занимается семейным бизнесом и имеет магазины в Болгарии, но он якобы в эти дела не вмешивается.

"Если они купили, то у них есть доходы… У них есть подтверждение того, что они делали", — сказал он.

Автопарк семьи Борисова

В Марбелье журналисты также нашли виллу нардепа Игоря Кононенко и показали, как изменилась нашумевшая вилла экс-президента Украины Петра Порошенко.

Там же был замечен экс-заместитель Министра инфраструктуры Украины и бизнесмен Петр Пинкас.

Вилла Игоря Кононенко

Еще одним фигурантом выпуска стал собственник сети гипермаркетов "Эпицентр", нардеп Александр Герега, у которого есть две виллы в пригороде испанской Валенсии. Журналисты нашли роскошные особняки и застали там сына Гереги — Тараса Герегу.

Имущество семьи Александра Гереги в пригороде Валенсии

Также в Испании журналисты вышли на след экспредседателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко, которого разыскивает НАБУ. Выяснилось, что он стал владельцем новосозданной компании "Newform Lab", которая зарегистрирована в жилом комплексе на окраине Валенсии. Журналисты пришли по указанному адресу и выяснили, что в данной квартире проживает украиноязычная женщина, однако она отрицает свое знакомство с беглым экс-чиновником.

Ранее "Телеграф" писал о том, что как известные украинцы отдыхают в Монако во время войны у себя на родине.