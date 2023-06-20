У дочери путина нашли виллу в Австрии: это тайна даже для властей страны

Вилла, возле которой часто видели Воронцову, была куплена на заем от кипрской компании подсанкционного олигарха Аркадия Ротенберга

Предполагаемая дочь российского диктатора владимира путина Мария Воронцова может быть связана с активами российского олигарха Аркадия Ротенберга и может владеть домом в австрийских Альпах.

Подробное расследование по этому поводу провело немецкое издание Der Spiegel на основании оказавшихся в сети документов и писем компании "Эвокорп" братьев Ротенбергов.

В материале указывается, что Воронцова вместе со своим партнером неоднократно была замечена возле дома на горнолыжном курорте в Австрии. Шале расположено в городе Кицбюэль в Тироле.

Согласно информации из документов, вилла была куплена на заем от кипрской компании подсанкционного олигарха Аркадия Ротенберга.

Отмечается, что австрийским властям не удалось выяснить, кто владеет этим домом. Он был приобретен в 2013 году, однако с того момента в нем так никто и не прописался.

В то же время российское издание "Важные истории" узнало, что у семьи путина есть шале на горнолыжном курорте Кицбюэль за 10,8 миллиона евро. Этот дом принадлежит кипрской компании Wayblue Investments, которая получила большой кредит от одной из компаний Аркадия Ротенберга. Журналист издания пообщался с местными жителями, которые подтвердили, что видели на участке дочь путина Марию Воронцову вместе с ее бывшим гражданским супругом голландцем Йорритом Фаассеном.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что журналисты выяснили, как и где живет российский диктатор и его любовница Алина Кабаева. В сети были опубликованы фотографии их дома.