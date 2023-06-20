У дочки путіна знайшли віллу в Австрії: це таємниця навіть для влади країни

Вілла, біля якої часто бачили Воронцову, була куплена на позику від кіпрської компанії підсанкційного олігарха Аркадія Ротенберга

Передбачувана дочка російського диктатора володимира путіна Марія Воронцова може бути пов’язана з активами російського олігарха Аркадія Ротенберга і може мати будинок в австрійських Альпах.

Докладне розслідування з цього приводу провело німецьке видання Der Spiegel на підставі документів і листів компанії "Евокорп" братів Ротенбергів, що опинилися в мережі.

У матеріалі вказується, що Воронцова разом зі своїм партнером неодноразово помічали біля будинку на гірськолижному курорті в Австрії. Шале розташоване в місті Кіцбюель у Тіроле.

Згідно з інформацією з документів, вілла була куплена на позику від кіпрської компанії підсанкційного олігарха Аркадія Ротенберга.

Зазначається, що австрійській владі не вдалося з’ясувати, хто володіє цим будинком. Його було придбано у 2013 році, проте з того моменту в ньому так ніхто і не прописався.

Водночас російське видання "Важливі історії" дізналося, що у родини путіна є шале на гірськолижному курорті Кіцбюель за 10,8 мільйона євро. Цей будинок належить кіпрській компанії Wayblue Investments, яка одержала великий кредит від однієї з компаній Аркадія Ротенберга. Журналіст видання поспілкувався з місцевими жителями, які підтвердили, що бачили на ділянці дочку путіна Марію Воронцову разом із її колишнім громадянським чоловіком голландцем Йоррітом Фаассеном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що журналісти з’ясували, як і де живе російський диктатор та його коханка Аліна Кабаєва. У мережі було опубліковано фотографії їхнього будинку.